TP.HCM sắp khởi công và khánh thành loạt dự án 05/10/2025 10:03

(PLO)- Cung thiếu nhi, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, dự án nạo vét rạch Đá Đỏ... là những dự án tiêu biểu sắp khởi công ở TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, TP sắp khởi công chín dự án, theo kế hoạch thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chín dự án bao gồm: dự án Xây dựng Cung thiếu nhi Thành phố; Dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2); Dự án Nạo vét rạch Đá Đỏ (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn);

Dự án Xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; Dự án Xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ - Cơ sở 1 (đã khởi công ngày 3-10); Dự án Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp); Dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường 10 Quận 6 cũ; Dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP đình Bình Thọ; Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP Đình Linh Tây.

Cung thiếu nhi ở Thủ Thiêm sẽ khởi công ngày 10-10. Ảnh: Thuận Văn

Trong các dự án kể trên, nổi bật là dự án Cung thiếu nhi sẽ khởi công vào ngày 10-10. Cuối tháng 9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị dự án Cung thiếu nhi TP. Cung thiếu nhi được quy hoạch xây dựng tại khu đất số 5-2 thuộc khu chức năng số 5, khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Nơi đây sẽ xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi TP, với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các trò chơi mới lạ hấp dẫn bao gồm: các trò chơi rèn luyện nhân cách, các trò chơi vận động, khu vui chơi, khu vườn cổ tích, khu giới thiệu lịch sử, địa lý. Tổng mức đầu tư hơn 1.124 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 31-12-2028. Ngoài ra, một dự án đóng vai trò quan trọng hơn cả là mở rộng đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) sẽ khởi công trong tháng 10, hoàn thành năm 2027. Công trình dài 3,2 km, tổng vốn đầu tư hơn 915 tỉ đồng, mở rộng từ bốn lên tám làn xe, bề rộng mặt đường 36m. Các cây cầu trên tuyến như: cầu Mương Kênh, cầu vượt Đỗ Xuân Hợp cũng được mở rộng lên 37m.

Cạnh đó, TP cũng sẽ khánh thành hai dự án: Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cũ; Dự án Nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

Dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành khởi công trong tháng 10.

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm được UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bao gồm: các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 2; xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Đường Vành đai 4 TP.HCM.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án như: Quốc lộ 13, Vành đai 3 để tăng cường kết nối vùng tăng cường kết nối vùng; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An; đường ĐT991B, đường sau cảng Mỹ Xuân, đường ĐT991 (Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình), ĐT992 (đường Hội Bài - Đá Bạc), đường Long Sơn - Cái Mép, ĐT 994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận).