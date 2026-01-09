Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là 'mảnh ghép hạ tầng không thể thiếu' 09/01/2026 06:03

(PLO)- Các chuyên gia đánh giá đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu là mảnh ghép hạ tầng không thể thiếu, giúp TP.HCM phát triển toàn diện về kinh tế, du lịch, vận tải.

Thành ủy TP.HCM sẽ cho ý kiến, thống nhất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Đây là dự án được nhiều người dân và các chuyên gia ủng hộ cũng như bàn luận từ khi bắt đầu có thông tin cho đến nay. Dự án không chỉ nhằm kết nối giao thông giữa Cần Giờ và Vũng Tàu và nó còn tác động lớn đến nền kinh tế, du lịch của TP.HCM.

Đường vượt biển là con đường tắt kết nối

Được biết, phương án sơ bộ xây dựng đường vượt biển gồm hai hợp phần: Đoạn trên biển đi bằng cầu và khu vực thông thuyền xây dựng hầm ngầm dưới đáy biển, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm. Dự án sẽ hình thành hai đảo nhân tạo hai bên khu vực thông thuyền nhằm thuận lợi cho thi công, thay cho phương án làm cầu cao khoảng 60 m.

Phà Bình Khánh, phương tiện chủ lực kết nối trung tâm TP.HCM (đầu bến phía xa) với Cần Giờ. Ảnh: NHƯ NGỌC

TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM cho biết: “Việc xây dựng hầm vượt biển sẽ giống như hầm Thủ Thiêm, chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, chỉ cần có dự án sẽ lên phương án để thực hiện”.

Tuy nhiên, theo TS Cương, việc xây dựng hầm hay cầu cần phải học hỏi vấn đề kỹ thuật của các nước trên thế giới. Đồng thời, nên chọn phương án vừa phù hợp về kinh tế vừa đảm bảo an toàn.

“Khi xây dựng hầm vượt biển, có những khu vực nước hơi cạn cần tính toán việc lưu thông ra vào của các tàu lớn. Ở đây, hầm có thể có khoảng cách ngắn 3-4 km nhưng nên có bản thiết kế, nhiều phương án để các chuyên gia cùng bàn luận, góp ý dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn là phù hợp nhất” - TS góp ý.

Theo TS Võ Kim Cương, phương án làm hầm kinh phí cao hơn so với xây dựng cầu, bù lại ưu điểm là tạo điều kiện lưu thông thuận lợi hơn, đặc biệt là cho tàu lớn.

KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM khẳng định việc xây dựng đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là sự phát triển lớn, đặc biệt về mặt không gian, là mảnh ghép hạ tầng không thể thiếu, giúp TP.HCM phát triển toàn diện.

Nếu di chuyển đến Vũng Tàu mất 3 tiếng đồng hồ thì làm sao thúc đẩy phát triển kinh tế được? Nếu xây dựng được cầu hoặc hầm vượt biển thì thời gian sẽ rút ngắn đáng kể. Thời gian đi từ điểm A đến điểm B mất bao lâu cũng chính là thời gian thúc đẩy cho sự phát triển. KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM

Thúc đẩy sự gia tăng dòng khách ngắn ngày

Theo TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM, tuyến kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu nếu được triển khai theo mô hình cầu kết hợp hầm vượt biển sẽ tạo ra một bước chuyển căn bản trong cấu trúc phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ.

Không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai điểm đến du lịch lớn, công trình này còn góp phần tái định hình hành vi du lịch, thúc đẩy sự gia tăng các dòng khách ngắn ngày, khách hội nghị – hội thảo và phân khúc nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Khi hạ tầng kết nối hoàn thiện sẽ giúp Cần Giờ phát triển hơn. Ảnh: NHƯ NGỌC

Ở góc độ không gian phát triển, TS Minh cho rằng Cần Giờ có điều kiện để trở thành điểm đến sinh thái - biển đặc thù của TP.HCM, đóng vai trò bổ trợ và giãn áp cho khu vực đô thị trung tâm.

“Việc kết nối trực tiếp với Vũng Tàu sẽ giúp khu dự trữ sinh quyển thế giới này khai thác hiệu quả hơn các giá trị tự nhiên. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần được đặt trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ về môi trường biển, dòng chảy và hệ sinh thái ven bờ, nhằm đảm bảo cân bằng giữa khai thác và bảo tồn”- TS Minh nhận định.

Cũng theo TS Minh, ngay từ khâu thiết kế, cần tích hợp các hạng mục phục vụ du lịch như bến trung chuyển, bến du thuyền, điểm dừng ngắm cảnh và hệ thống kết nối giao thông công cộng đến các khu, điểm du lịch trọng yếu.

Về dài hạn, TS Minh nhấn mạnh yêu cầu liên kết khu vực trung tâm TP.HCM với Vũng Tàu trong xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá và tổ chức thị trường. Khi được triển khai đồng bộ, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu không chỉ góp phần giảm tải cho hạ tầng giao thông hiện hữu, mà còn tạo động lực mới cho tăng trưởng du lịch bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến trong bối cảnh khu vực ngày càng cạnh tranh gay gắt.