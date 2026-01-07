Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ ý tưởng xây đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ 07/01/2026 09:46

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba.

Rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ông Vinh, trong bối cảnh TP.HCM sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính có không gian phát triển rộng lớn, yêu cầu tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển đặt ra hết sức cấp thiết.

Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp cảng biển. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường bộ vòng xa hoặc giao thông thủy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng đường ven biển kết nối TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có ý nghĩa chính trị, chiến lược quan trọng, góp phần hình thành trục kết nối ven biển trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, kinh tế biển của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (hợp đồng BT). Ảnh: HÀ THƯ

Dự án cũng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, logistics, dịch vụ cảng biển, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực ven biển.

“Việc đầu tư xây dựng đường ven biển là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn đổi mới và hội nhập” - ông Vinh nói.

Cũng theo ông Vinh, để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý triển khai dự án, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung phương án tuyến và một số đồ án quy hoạch có liên quan theo quy định; thực hiện đồng thời với quá trình lập thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và dự án đầu tư.

Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống quy hoạch, làm cơ sở triển khai dự án đúng quy định và đảm bảo tiến độ thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP xem xét cho ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ theo hình thức PPP (Hợp đồng BT). Đồng thời, thống nhất chủ trương điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án này theo quy định.

Dự kiến đường vượt biển có 6 làn xe

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ thêm về dự án này đến đại biểu. Theo đó, hiện nay người dân nếu muốn đi từ TP.HCM về Bà Rịa- Vũng Tàu cũ phải đi cao tốc Long Thành – Dầu Giây, ngang qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ thêm về dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đến đại biểu. Ảnh: HÀ THƯ

Khi xét trên tổng thể bản đồ mới, có hai chỗ đi được. Đó là từ Nhà Bè băng qua bằng đường bộ, tuy nhiên xét trên điều kiện thực tế Bí thư Trần Lưu Quang nói còn vướng nhiều thứ. Trong khi, TP đang có hướng phát triển về biển phía Cần Giờ, kết nối với Bãi Trước- Bãi Sau tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũ lại có lợi thế hơn, khoảng 13-14 km.

Từ đó, lãnh đạo TP.HCM có ý tưởng làm sao có tuyến đường giao thông kết nối TP.HCM với Bà Rịa – Vũng Tàu, bàn với các nhà đầu tư chiến lược đồng ý xây dựng đường vượt biển sáu làn xe, từ điểm xa nhất dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ của Vingroup.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, kịch bản ban đầu của dự án này có hai phần, gồm phần nổi trên mặt biển, sau đó đến phần thông thuyền sẽ đi ngầm dưới đáy biển như hầm Thủ Thiêm (xây dựng đúng công nghệ như hầm Thủ Thiêm). Dự án sẽ đắp hai đảo nhân tạo hai bên khoảng thông thuyền.

Phương án này so với làm cầu cao (khoảng 60 m) sẽ dễ thi công hơn. Ước tính ban đầu của chủ đầu tư xây dựng tuyến đường này mất khoảng ba năm. Nếu như vậy, khi đi ô tô từ trung tâm TP.HCM về Bà Rịa – Vũng Tàu mất khoảng một tiếng.

“Dĩ nhiên TP.HCM sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, mở rộng đường rừng Sác, làm mới cầu Cần Giờ, mở rộng thêm các tuyến đường kết nối Cần Giờ… Như thế, tôi tính toán đâu đó sẽ mất 70 phút đi về từ trung tâm Thành phố đến Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, trong khi đi cao tốc Long Thành – Dầu Giây qua Đồng Nai sẽ không tính được thời gian bởi vì tắc đường” - ông Trần Lưu Quang thông tin.