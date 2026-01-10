Ông Zelensky nói tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kiev trúng không kích Nga, Moscow, Doha lên tiếng 10/01/2026 05:33

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công của Nga đã gây hư hại cho tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kiev và kêu gọi Mỹ hành động.

Ngày 9-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm nhằm vào Ukraine đã gây hư hại cho tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kiev, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Ngoài hạ tầng dân sự và các cơ sở năng lượng của chúng tôi, một tòa nhà của Đại sứ quán Qatar đã bị máy bay không người lái (UAV) Nga làm hư hại vào đêm qua” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Ông Zelensky nhấn mạnh ý nghĩa ngoại giao của tòa nhà này, mô tả Qatar là “một quốc gia đã làm rất nhiều để trung gian với Nga nhằm bảo đảm việc trả tự do cho các tù binh chiến tranh và dân thường”.

Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 242 UAV, 13 tên lửa đạn đạo, 22 tên lửa hành trình, đồng thời sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik tấn công Ukraine trong đêm 8, rạng sáng 9-1, khiến 4 người thiệt mạng tại thủ đô Kiev.

“Một phản ứng rõ ràng từ thế giới là điều cần thiết, trước hết là từ Mỹ” - Tổng thống Zelensky nói, đồng thời kêu gọi các đối tác ưu tiên hỗ trợ phòng không cho Ukraine.

Thiệt hại bên trong tòa nhà của Đại sứ quán Qatar tại thủ đô Kiev (Ukraine) sau khi trúng không kích ngày 9-1. Ảnh: RBC UKRAINE

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng một “đòn tấn công thứ hai” đã đánh trúng một tòa nhà dân cư đúng lúc lực lượng cứu hộ đang hỗ trợ các nạn nhân, làm hàng chục người bị thương và khiến một thành viên kíp xe cứu thương thiệt mạng.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói rằng vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga xảy ra gần biên giới EU và NATO, và “là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của lục địa châu Âu và là phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương”.

Ông Sybiha kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một cuộc họp của Hội đồng Ukraine-NATO, cũng như các phản ứng trong khuôn khổ EU, Hội đồng châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Bộ Ngoại giao Qatar sau đó lên tiếng về thông tin tòa nhà Đại sứ quán của nước này tại Kiev bị hư hại, bày tỏ bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc với vụ việc, theo trang web của bộ này.

“Nhà nước Qatar bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước việc tòa nhà Đại sứ quán của chúng tôi tại Ukraine bị hư hại do cuộc pháo kích vào thủ đô Kiev trong đêm qua” - tuyên bố nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận không có nhà ngoại giao hay nhân viên đại sứ quán nào bị thương.

Bộ này nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao, trụ sở của các tổ chức quốc tế và các cơ sở dân sự khỏi những hệ quả của khủng hoảng, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân sự theo đúng luật pháp quốc tế.

“Bộ Ngoại giao tái khẳng định lập trường kiên định của Nhà nước Qatar, kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đầy đủ đối với mọi nỗ lực quốc tế nhằm giảm leo thang” - tuyên bố cho biết thêm.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar không nêu bên chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công.

Về phía Moscow, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9-1 nói rằng tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kiev bị hư hại do sự cố của hệ thống phòng không Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nguồn tin Ukraine đang lan truyền thông tin sai lệch.

“Các cơ quan ngoại giao chưa bao giờ là mục tiêu của quân đội Nga. Không có mục tiêu quân sự nào được chỉ định gần cơ quan ngoại giao Qatar, điều này cho thấy thiệt hại là hậu quả của sự cố trong hệ thống phòng không của Ukraine” - tuyên bố nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó xác nhận lực lượng Nga đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa, trong đó có hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik phóng từ bệ cơ động mặt đất, cùng với UAV tấn công.

Bộ này cho biết các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất UAV và hạ tầng năng lượng phục vụ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng chiến dịch được tiến hành để đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu vực Novgorod ngày 28-12-2025.