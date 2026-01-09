Chiến sự Nga-Ukraine 9-1: Thủ đô Kiev trúng không kích, nhiều người thương vong; Ông Zelensky cảnh báo toàn dân về đòn tấn công quy mô lớn 09/01/2026 08:05

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Loạt UAV, tên lửa ồ ạt tấn công khắp Ukraine, ông Zelensky cảnh báo toàn dân; Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư chiến lược ở Dnepropetrovsk; Tàu chở dầu trên đường đến Nga bị tấn công ở Biển Đen.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Loạt UAV, tên lửa ồ ạt tấn công khắp Ukraine

Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên khắp Ukraine trong đêm 8 rạng sáng 9-1, trong đó thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn trở thành mục tiêu, theo tờ The Kyiv Independent.

Tại Kiev, ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Nhiều khu vực của thủ đô bị ảnh hưởng, bao gồm các quận Dniprovskyi và Darnytskyi. Giới chức cho biết các tòa nhà dân cư tại quận Pechersk và Desnianskyi đã bị hư hại do UAV và các mảnh vỡ rơi xuống.

Theo giới chức địa phương, các vụ nổ đầu tiên được ghi nhận tại Kiev vào khoảng 23 giờ 45 phút đêm 8-1 (giờ địa phương), khi hệ thống phòng không khai hỏa đánh chặn các mục tiêu trên không.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một bệnh viện bị trúng không kích ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 5-1. Ảnh: TELEGRAM

Trước đó, không quân Ukraine đã cảnh báo nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và phát hiện nhiều UAV đang hướng về thủ đô.

Tại Lviv, thành phố lớn nhất miền tây Ukraine, Thị trưởng Andriy Sadovyi cho biết đã xảy ra các vụ nổ khi hạ tầng trọng yếu bị nhắm tới.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã phóng 1 tên lửa chưa xác định chủng loại từ bãi phóng Kapustin Yar, thuộc tỉnh Astrakhan của Nga. Địa điểm này được biết đến là nơi phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik (IRBM).

Theo Kiev, Moscow thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm ngắn trong các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, trong khi tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có kích thước lớn hơn nhiều, có thể mang đầu đạn hạt nhân và được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách rất xa.

Cho đến nay, mới chỉ có 1 trường hợp được xác nhận Nga sử dụng tên lửa Oreshnik, trong đó loại vũ khí này được dùng để tấn công TP Dnipro vào tháng 11-2024.

Trước đó trong ngày 8-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn lãnh thổ Ukraine, kêu gọi người dân đặc biệt chú ý các cảnh báo không kích và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã loại 1.400 binh sĩ Moscow khỏi chiến trường trong ngày 8-1.

Tàu chở dầu trên đường đến Nga bị tấn công ở Biển Đen

Một tàu chở dầu đang trên đường tới cảng Novorossiysk của Nga đã bị UAV vào ngày 8-1, hãng Reuters dẫn thông báo của công ty phân tích dữ liệu hàng hải Lloyd’s List Intelligence.

Theo đó, tàu Elbus treo cờ Palau đã “hứng chịu một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái và UAV” trên Biển Đen, sau khi rời Singapore. Toàn bộ 25 thuyền viên đều an toàn, không ghi nhận thương vong. Sau vụ việc, con tàu tiếp tục hành trình và cập cảng Inebolu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công. Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhiều tàu mà Kiev cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga - nhóm các tàu vận tải không chính thức mà Kiev cáo buộc đang giúp Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây để xuất khẩu dầu mỏ.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trước đó tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Nga nằm trong danh sách trừng phạt là Kairos và Virat, ngoài khơi bờ biển Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11-2025.

Ngày 10-12-2025, SBU cho biết đã sử dụng xuồng không người lái Sea Baby để tấn công 1 tàu chở dầu được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên Biển Đen, khẳng định con tàu bị hư hại nghiêm trọng.

Đến ngày 19-12-2025, cơ quan này tiếp tục thông báo đã tấn công một tàu chở dầu khác của “hạm đội bóng tối” Nga tại Địa Trung Hải.

Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư chiến lược ở Dnepropetrovsk

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 8-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã loại khoảng 1.180 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến trong ngày qua trên toàn bộ mặt trận, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực tác chiến của Nhóm tác chiến phía Bắc, Ukraine mất khoảng 120 binh sĩ, 4 xe cơ giới và 2 xe bọc thép.

Ở khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Tây, tổn thất của Kiev được cho là hơn 180 binh sĩ, 4 xe bọc thép, 3 kho đạn và 14 xe cơ giới.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam, Nga nói rằng Ukraine mất hơn 200 binh sĩ, 2 xe bọc thép chiến đấu và 17 xe cơ giới.

Trong khi đó, tại khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến Trung tâm, con số được công bố là hơn 410 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới và 1 khẩu pháo.

Ở vùng hoạt động của Nhóm tác chiến phía Đông, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất hơn 220 binh sĩ, 3 xe bọc thép, 7 xe cơ giới và 3 khẩu pháo.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Đông đã kiểm soát khu định cư Bratskoye tại tỉnh Dnepropetrovsk sau các hoạt động tác chiến.

Tại khu vực của Nhóm tác chiến Dnepr, tổn thất được nêu là khoảng 50 binh sĩ, 1 khẩu pháo dã chiến và 10 xe cơ giới.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod của Nga - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thành phố Belgorod.

Theo thông tin sơ bộ, chưa ghi nhận thương vong, song một cơ sở hạ tầng bị hư hại.