TP.HCM 'chốt' ngày khởi công đường Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái

(PLO)- 3 đoạn Vành đai 2 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu đường Nguyễn Khoái sẽ lần lượt được khởi công trong tháng 10 và 11-2025.

Chiều 16-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã phản hồi câu hỏi của PLO đến cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM về kế hoạch khởi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm.

Theo Ban Giao thông, đối với dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2), hiện nay, Ban Giao thông đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn Giám sát và bảo hiểm công trình, dự kiến hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 10-2025.

Dự kiến từ ngày 25 đến 27-10, Ban Giao thông sẽ trình Sở Xây dựng phê duyệt phương án phân luồng giao thông đường bộ và đường thủy phục vụ thi công. Dự kiến khởi công công trình vào cuối tháng 10, và thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12-2026.

3 đoạn đường Vành đai 2 sẽ lần lượt khởi công vào tháng 10, 11-2025. Ảnh: Thuận Văn

Dự án Vành đai 2 TP.HCM gồm 3 đoạn chính: đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (chiều dài khoảng 3,578 km); đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (chiều dài khoảng 2,446 km); đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1.

Về kế hoạch thực hiện các dự án xây dựng vành đai 2 (đoạn 1, đoạn 2), hiện nay Ban Giao thông đang hoàn tất thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để tổ chức đấu thầu xây lắp trong tháng 10, 11 và dự kiến khởi công công trình vào cuối tháng 11-2025.

Song song đó, đối với gói thầu xây lắp (XL02 - nút giao thông Bình Thái), Ban Giao thông đang khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự kiến gói thầu này sẽ được khởi công vào khoảng cuối tháng 12-2025.

Đối với gói thầu xây lắp (phần nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng), Ban Giao thông cũng đang khẩn trương công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự kiến khởi công gói xây lắp vào khoảng cuối tháng 12-2025.

Điều kiện khởi công xây dựng công trình xây dựng vành đai 2 (đoạn 1, đoạn 2) còn liên quan công tác bàn giao mặt bằng (do Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức làm chủ đầu tư).

Theo báo cáo của Ban này ngày 7-10, đơn vị phấn đấu đến đầu tháng 11 ưu tiên hoàn tất thu hồi đất toàn bộ phạm vi phần tuyến từ cầu Phú Hữu đến đường 79 (Vành đai 2, đoạn 1), phần tuyến từ tiếp giáp nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 2, đoạn 2), tạo quỹ đất sạch để triển khai thi công phần xây lắp.

Đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 11.

Trường hợp các hộ vẫn không đồng ý bàn giao, sẽ tiến hành thu hồi đất bằng biện pháp hành chính theo đúng quy định của pháp luật trong tháng 12-2025.

Riêng vành đai 2 (đoạn 3) thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), do nhà đầu tư tổ chức thực hiện dự án. Ban Giao thông được UBND TP giao nhiệm vụ giám sát Nhà nước.

Hiện nay, các Sở ngành liên quan đang tập trung triển khai các công việc theo chỉ đạo của UBND TP về thẩm định, trình duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; đàm phán Hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Việc khởi công lại sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Cầu đường Nguyễn Khoái dự kiến khởi công cuối tháng 11.

Về dự án cầu đường Nguyễn Khoái, Ban Giao thông cho biết, theo thông tin từ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 4, đến nay Ban đã chỉ trả tiền bồi thường cho 78/147 trường hợp bị ảnh hưởng. Như vậy, tiến độ chi trả Bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt trên 53%. Dự kiến nếu cuối tháng 11-2025, công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng đạt trên 80% thì Ban Giao thông sẽ tổ chức khởi công ngay sau đó.