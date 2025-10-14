TP.HCM lên kế hoạch triển khai đầu tư hơn 150 dự án hạ tầng giao thông 14/10/2025 15:14

(PLO)- TP.HCM tiếp tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 154 dự án hạ tầng giao thông với nhiều dự án trọng điểm như Vành đai 4, cầu đường Bình Tiên, 4 dự án BOT cửa ngõ....

Mới đây, UBND TP.HCM đã có báo cáo về việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và đóng góp ý kiến phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Trong đó, nổi bật là nội dung Sở Xây dựng TP.HCM đang chuẩn bị đầu tư 154 dự án hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2026-2030.

TP.HCM sẵn sàng cho đường lớn, cầu rộng

Đây là kế hoạch mới của TP.HCM sau sáp nhập, với nhiều dự án quan trọng đang chuẩn bị đầu tư như dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT là các dự án mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, đường trục Bắc Nam)... và các dự án ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu cũ.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục thực hiện chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 154 dự án hạ tầng giao thông (trong đó có 29 dự án nhóm A).

Về khởi công, hoàn thành, từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn TP đã khởi công 26 dự án; hoàn thành đưa vào sử dụng 30 dự án.

Về cải tạo nhà ở trên và ven kênh rạch và nhà ở xã hội, trong 9 tháng năm 2025 TP đã bồi thường, di dời được 2.984 căn. Theo phương án bố trí vốn hiện nay, đến hết năm 2025, dự kiến sẽ thực hiện bồi thường, di dời được 5.548 căn/6.500 căn, đạt tỉ lệ 85,35% chỉ tiêu đề ra.

3 đoạn Vành đai 2 phía Đông sẽ khởi công trong tháng 10, 11. Ảnh: Thuận Văn

Theo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kì 2025-2030, TP.HCM sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, đưa vào khai thác các tuyến giao thông huyết mạch như đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các cao tốc TP.HCM - Bến Lức - Long Thành; TP.HCM - Mộc Bài; TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Long Thành - Hồ Tràm…

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành năm 2026. Ảnh: NN

Cạnh đó, TP.HCM sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; khởi công giai đoạn 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị biển Cần Giờ.

Đồng thời, triển khai các dự án mới, dự án nâng cấp đô thị Vũng Tàu; trục đô thị biển Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Phú Mỹ. Phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối trung tâm TP.HCM - Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một - Bến Cát - Phú Mỹ; trục đô thị, dịch vụ Phú Mỹ - sân bay Quốc tế Long Thành; khu đô thị mới xung quanh các điểm giao thông kết nối vành đai, cao tốc.

Về dự án Vành đai 2, mới đây, UBND TP.HCM mới đây đã có chỉ đạo khởi công đoạn 1 trước ngày 15-11, khởi công đoạn 2 trước ngày 30-10, khởi công lại đoạn 3 vào ngày 30-10. Thông tin với PLO, ông Võ Trí Dũng - Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức cho biết, thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực, phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án. Tính đến nay, đoạn 1 và 2 đã đạt 71%, riêng đoạn 3 đạt 98,8% công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến tháng 11 đơn vị sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Về dự án Vành đai 3 TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, đơn vị vẫn đang bám sát mục tiêu hoàn thành 14,7km cầu cạn ở phía Đông để thông xe vào 19-12-2025, theo đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp, xuyên Lễ tết để cuối năm nay người dân có thể đi trên Vành đai 3.

Đẩy mạnh liên kết vùng thông qua cao tốc, vành đai

Trong giai đoạn 5 năm tới, TP.HCM cũng sẽ tập trung thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng.

Bao gồm đường vành đai, cao tốc, quốc lộ, đường trục chính đô thị, đường ven biển, ven sông, các nút giao thông, cầu lớn, như các tuyến đường Vành đai 2, 3, 4; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Trung Lương; Quốc lộ 1, 22, 13, 50, 50B, 51, 51C, 56B; Cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên, Cầu Thủ Thiêm 4, Cầu Cần Giờ, Cầu Phú Mỹ 2, cầu Phước An, cầu Cát Lái…

TP.HCM sẽ đẩy mạnh các dự án liên kết vùng. Ảnh: NN

Các tuyến đường ven biển, đường ven sông Sài Gòn; các tuyến đường kết nối cao tốc, kết nối cảng biển, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; các đường trục chính đô thị Bắc - Nam, xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh), trục động lực Bình Dương - Tây Ninh, đường và cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B),…

Ngoài ra, TP còn tập trung phát triển hệ thống đường sắt, bao gồm tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ; đường sắt Bàu Bàng - Dĩ An - Cái Mép - Thị Vải, Bàu Bàng - Mộc Bài, TP.HCM - Cần Thơ, nâng cấp tuyến đường sắt Bình Triệu - Hòa Hưng).

