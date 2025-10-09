Vành đai 3 TP.HCM tăng tốc thi công, phấn đấu giải ngân 100% 09/10/2025 17:35

(PLO)- Theo Ban Giao thông, đến hết tháng 9-2025, dự án Vành đai 3 TP.HCM đã giải ngân đạt 60%, dự kiến phấn đấu đến tháng 1-2026, phấn đấu giải ngân 100% vốn được giao.

Chiều 9-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt là Ban Giao thông) đã gửi thông tin về tiến độ dự án Vành đai 3 đến họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Vành đai 3 TP.HCM tăng tốc thi công, phấn đấu giải ngân 100%. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Ban Giao thông, đến hết tháng 9-2025, dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đã lũy kế giải ngân đạt 2.619/4.481 tỉ đồng (đạt 60,1%). Hiện công tác giải ngân đang được Ban Giao thông bám sát từng tháng đảm bảo theo kế hoạch được lãnh đạo TP giao.

Trong các tháng còn lại cuối năm 2025 và tháng 1-2026, Ban tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân dự án, phấn đấu giải ngân 100% vốn được giao.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Giao thông đã chủ động, linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp như đẩy nhanh công tác thi công 3 ca 4 kíp, xuyên các ngày nghỉ lễ để tăng sản lượng thực hiện. Đồng thời, áp dụng giải pháp tạm thanh toán một số cấu kiện, vật tư đã huy động về công trường, đáp ứng yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật cũng như điều chỉnh tỉ lệ thu hồi tạm ứng…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường báo cáo về dự án Vành đai 3. Ảnh: NHƯ NGỌC

Về tiến độ dự án, Ban Giao thông cho biết dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đang tăng tốc thi công 10 gói thầu xây lắp chính, sản lượng đạt khoảng 60,1% giá trị xây lắp.

Ngày 19-9 vừa qua, Ban Giao thông đã chủ trì, tổ chức ký kết giao ước thi đua 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Theo đó, các nhà thầu và tư vấn giám sát cùng nhau ký cam kết tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Cụ thể, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức cũ: Thông xe kỹ thuật 12,8km phần cầu cạn (đoạn từ nút giao HLD đến nhánh Ramp lên xuống khu vực cầu Đồng Tròn) vào ngày 19-12-2025, do nút giao Tân Vạn thuộc dự án thành phần 5 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ) dự kiến hoàn thành dịp 30-4-2026; thông xe toàn bộ 14,7km cầu cạn vào ngày 30-4-2026 đồng bộ với nút giao Tân Vạn nêu trên.

Đoạn qua địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ: thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm toàn bộ 32,6km vào ngày 19-12-2025; thông xe chính thức toàn bộ 32,6km phần cao tốc vào ngày 30-4-2026.

Về tình hình vật liệu xây dựng, theo Ban Giao thông, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và sự hỗ trợ của UBND TP và các tỉnh có mỏ khoáng sản trong khu vực, đến nay, các khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án đã cơ bản được giải quyết.

Đối với nguồn cát đắp nền, hiện có 16 mỏ trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp phân bổ cho dự án với tổng công suất khoảng 3,9 triệu m3, đảm bảo đủ nguồn theo nhu cầu còn lại của dự án (khoảng 1,54 triệu m3).

Đối với nguồn đá xây dựng, hiện có 9 mỏ trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương cũ phân bổ cho dự án năm 2025 với tổng trữ lượng khoảng 1,55 triệu m3, đảm bảo nguồn đá theo nhu cầu dự án trong năm 2025 (khoảng 1,25 triệu m3); khối lượng còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ trong năm 2026.

Tuy nhiên, các tháng cuối năm 2025 khi các dự án đều tăng tốc thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành như sân bay Long Thành, các cao tốc trục dọc, trục ngang do các Ban của Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, khối lượng huy động đá trong các tháng cuối năm là rất lớn.

Do đó, Ban Giao thông kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai, TP.HCM (tỉnh Bình Dương, Vùng Tàu cũ) chỉ đạo các mỏ đá trên địa bàn hai địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cung cấp đủ đá xây dựng theo nhu cầu và tiến độ dự án, đảm bảo các mốc tiến độ.