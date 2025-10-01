Khẩn trương di dời điện cao thế nút giao Tân Vạn, đồng bộ đường Vành đai 3 TP.HCM 01/10/2025 22:19

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu TP.HCM hoàn tất di dời điện cao thế nút giao Tân Vạn và dứt điểm phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn để hoàn thành dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính sau buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 7 về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Thông báo nêu rõ, trước đó, Đoàn kiểm tra số 7 đã giao 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, một số nhiệm vụ đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, nhiệm vụ di dời điện cao thế chưa hoàn thành đúng hạn, còn 8 vị trí tại Đồng Nai, 1 vị trí tại TP.HCM, 1 vị trí tại Tây Ninh. Thi công vẫn chậm 4-10% giá trị hợp đồng; còn khoảng 4,6 km chưa bảo đảm tiến độ.

Ngoài ra, nhiệm vụ giải ngân vốn năm 2025 còn rất chậm, toàn dự án mới đạt khoảng 36% kế hoạch. Nhiệm vụ nghiên cứu phương án đầu tư bổ sung nút giao Tân Vạn mới dừng ở bước báo cáo, chưa có quyết định chính thức.

Để bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025 theo đúng yêu cầu, Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Mặt khác, chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu TP.HCM hoàn tất di dời điện cao thế tại nút giao Tân Vạn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10; khẩn trương dứt điểm phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn; lập lại tiến độ bù lại sản lượng đã chậm.

Song song với đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ trong công tác đảm bảo giao thông nút giao Tân Vạn trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác, tránh ùn tắc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu TP.HCM dứt điểm phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn để hoàn thành dự án Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Với tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng yêu cầu phải dứt điểm bàn giao mặt bằng, hoàn thành di dời 8 vị trí trụ điện cao thế trong tháng 10. Tỉnh Tây Ninh hoàn thành di dời vị trí điện cao thế còn lại tại Km90+615 trong tháng 10.

Đối với chủ đầu tư các dự án thành phần, Phó Thủ tướng lưu ý tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó tập trung các đoạn tuyến có kế hoạch hoàn thành, thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến vào ngày 19-12 theo đúng mục tiêu.

Các tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, Phó Thủ tướng giao tiếp tục bảo đảm cung ứng kịp thời vật liệu cho dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 3 TP. HCM; hàng tháng báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7.