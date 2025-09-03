Ban giao thông lên tiếng về sự cố sập cần cẩu dự án Vành đai 3 TP.HCM 03/09/2025 20:11

(PLO)- Ban giao thông cùng các đơn vị liên quan đang phối hợp làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ sập cần cẩu tại công trường vành đai 3.

Tối 3-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) đã có thông tin nhanh về tai nạn lao động tại công trường thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ chiều thứ Tư (3-9), tại công trường thi công Gói thầu XL5 thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM trên địa bàn đoạn qua phường Long Bình, tại vị trí trụ T300 – T301 đã xảy ra sự cố một cần cẩu bị sập trong lúc đang tháo lắp để di chuyển ra khỏi phạm vi công trường.

Sự cố đã làm hai công nhân trong nhóm tháo lắp (thuộc đơn vị cho thuê cẩu) bị thương. Dù được khẩn trương sơ cứu nhưng một công nhân do thương tích nặng đã tử vong và một công nhân hiện đang được chữa trị tại bệnh viện.

Sự cố sập cần cẩu tại dự án vành đai 3. Ảnh: AV

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhà thầu thi công cùng các đơn vị liên quan đã huy động xe cấp cứu, báo cáo cơ quan chức năng.



Hiện Chủ đầu tư đang cùng với nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý các công việc liên quan theo quy định.



Ban Giao thông rất lấy làm tiếc về sự cố trên và sẽ tiếp tục có thông tin cập nhật trong thời gian tới.