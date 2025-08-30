Tiến độ thi công nút giao An Phú ra sao sau chỉ đạo của UBND TP.HCM? 30/08/2025 10:00

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành nút giao An Phú trước 31-12-2025, nhưng báo cáo mới nhất của Ban Giao thông cho biết dự án đến cuối năm chỉ xong thêm 1 nhánh cầu vượt, đến tháng 9-2026 dự kiến mới xong toàn bộ các gói thầu.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa thông tin về tiến độ chi tiết dự án nút giao An Phú. Trong đó nêu rõ đến 31-12 năm nay sẽ hoàn thành nhánh cầu N2, hầm chui HC1-2 xong trước tết Nguyên Đán, ngoài gói thầu điện nước - cây xanh, 11 gói thầu chính phải qua tới sang năm mới hoàn thành dần.

Trước đó, ngày 21-8, UBND TP.HCM ban hành công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao An Phú, trong công văn, TP.HCM yêu cầu hoàn thành dự án nút giao An Phú trước 31-12-2025, nếu chậm trễ, Ban Giao thông sẽ chịu trách nhiệm.

Đến cuối năm, chỉ hoàn thành thêm nhánh cầu vượt

Cụ thể, theo báo cáo ngày 23-8 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông), dự án nút giao An Phú có 19 gói thầu, ngày 30-4 đã hoàn thành 2 gói thầu (cầu Bà Hạt và cầu Giồng Ông Tố), 30-8 đưa vào hoạt động hầm chui HCI-01, đến tháng 10 năm nay sẽ di dời điện xong.

Cuối năm sẽ xong thêm nhánh cầu vượt N2, đến 15-1-2026 tiếp tục hoàn thành hầm chui HCI-02 (thông xe hầm HC1-02 trước Tết Nguyên Đán 2026), Ban Giao thông cho biết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao An Phú sẽ giảm 80% sau khi hoàn thành, thông xe cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02.

Ngoài nhánh cầu vượt N1.2 sẽ hoàn thành sau 30-6-2026 (lùi đến tháng 9-2026, phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng khu đất 22.012m² bên cạnh đường Lương Định Của). Tất cả các gói thầu còn lại của nút giao An Phú phải hoàn thành trước 30-6-2026 để giải quyết cơ bản tình trạng kẹt xe trong khu vực nút giao An Phú, tạo sự thông thoáng nơi cửa ngõ phía Đông TP.

Từ đó, sẵn sàng đón nhận lưu lượng xe sẽ tăng cao sau khi hoàn tất việc mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vào tháng 12-2026 và Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đi vào hoạt động tháng 6-2026.

Nhiều gói thầu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, các gói thầu còn lại sẽ hoàn thành vào tháng 6-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Xin được áp dụng cơ chế chỉ định trực tiếp nhà thầu thi công

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Ban Giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị liên triển khai đồng thời 6 nhóm giải pháp.



Ban Giao thông tiếp tục xử lý mạnh mẽ các nhà thầu chậm tiến độ, duy trì thi công liên tục ngày, đêm. Trong thời gian qua, Ban Giao thông đã kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ. Trong đó, cảnh cáo phạt chậm trễ tiến độ 4 nhà thầu với 8 lần xử phạt, tổng giá trị xử phạt 1,1 tỉ đồng. Ban Giao thông đang tiếp tục theo dõi, xem xét áp dụng các hình thức, chế tài mạnh hơn như điều chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh...

Ban Giao thông "xin" cơ chế chỉ định trực tiếp thầu thay thế nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng để đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đề ra. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban Giao thông báo cáo UBND TP.HCM cho áp dụng cơ chế chỉ định trực tiếp thầu thay thế nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng để đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đề ra. Đồng thời, tập trung toàn lực, thi công “3 ca 4 kíp nhằm rút ngắn thời gian thi công 6 tháng. Trong đó, hiện dự án nút giao An Phú có tổng cộng 18 mũi thi công, 160 kỹ sư, công nhân và 30 thiết bị thi công chính ở thời điểm hiện nay.

Thời gian tới, Ban Giao thông tiếp tục thực hiện điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh biện pháp thi công để rút ngắn thời gian thi công 6 tháng. Như vậy một số nhánh cầu N1.1, N1.2 và N1.3 có thể rút ngắn tiến độ 4 tháng so với phương án cũ.

Về biện pháp thi công, đối với phần nhịp T6-T7 nhánh cầu N1.1 cũng sẽ thay đổi biện pháp thi công nên có thể rút ngắn tiến độ khoảng 2 tháng.

Để có thể đạt được các mục tiêu, tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao An Phú nêu trên (rút ngắn 6 tháng so với tiến độ dự kiến trước đây, dự kiến trước đây cuối năm 2026), Ban Giao thông kiến nghị UBND TP.HCM, Sở Xây dựng cho phép Ban Giao thông được áp dụng cơ chế chỉ định trực tiếp nhà thầu thi công (đảm bảo các yêu cầu về năng lực theo quy định). Từ đó, có thể thay thế những nhà thầu chậm trễ tiến độ, vi phạm hợp đồng thi công trong thời gian tới như đã được quy định tại khoản 22, 23 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Về tổ chức, Ban Giao thông kiến nghị UBND TP.HCM thành lập Tổ Công tác dự án nút giao An Phú do Sở Xây dựng làm Tổ trưởng, Ban Giao thông làm Tổ phó... để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ nay đến khi hoàn thành dự án.

Kiến nghị UBND TP.HCM sớm bổ sung cho Ban 1 phó giám đốc để san sẻ khối lượng công việc, bởi hiện có nhiều dự án đang ở giai đoạn nước rút.

Hiện Ban Giao thông đang xây dựng phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công theo hướng rào chắn thi công cùng lúc 4 đốt hầm K10, K11, K12, K13 hầm chui HC1-02 nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành và thông xe trước Tết Nguyên đán năm 2026 để báo cáo Sở Xây dựng. Trên cơ sở đề xuất của Ban Giao thông, kiến nghị Sở Xây dựng hỗ trợ xem xét chấp thuận và cấp phép thi công trước 10-9-2025 để Ban Giao thông sớm triển khai thực hiện.

Bên cạnh các kiến nghị nêu trên, Ban Giao thông sẽ yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường lực lượng để trực điều tiết tại nút giao nhằm hạn chế tối đa ùn tắc giao thông trong quá trình thi công.

Về giải phóng mặt bằng, Ban Giao thông kiến nghị sớm thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM nhằm giải quyết dứt điểm phạm vi mặt bằng 22.012m² Khu đô thị phát triển An Phú để bàn giao trước 28-2-2026.