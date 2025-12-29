Nguyên nhân gián đoạn nguồn cung xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 29/12/2025 22:47

(PLO)- Việc doanh nghiệp thông báo ngưng bán xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xuất phát từ tranh chấp hợp đồng kéo dài giữa các doanh nghiệp liên quan.

Liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung xăng dầu trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, ngày 29-12, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có văn bản kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xem xét cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 41+100. Mục đích nhằm bảo đảm phục vụ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc huyết mạch.

Theo VEC, trạm dừng nghỉ Km 41+100 là hạng mục thuộc dự án cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt từ năm 2007. Để khai thác dịch vụ, VEC đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh trạm dừng nghỉ với Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C.

Đến năm 2020, Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C ký hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Châu Thành để kinh doanh xăng dầu tại các trạm trên tuyến cao tốc.

Thông báo tạm ngưng cung cấp xăng tại tại cửa hàng xăng dầu 47 địa chỉ Km41 +100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình thanh tra gần đây, cơ quan chức năng xác định hợp đồng giữa VEC và Công ty Thái Sơn E&C chưa phù hợp quy định. Đồng thời, VEC cũng phát hiện Thái Sơn E&C không báo cáo VEC về việc ký hợp tác kinh doanh xăng dầu với Công ty Châu Thành.

Từ đó, các bên xảy ra tranh chấp, kiện tụng. Trong quá trình thụ lý, tòa án đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Công ty Thái Sơn E&C bị cấm thực hiện các hành vi tháo dỡ, di dời hoặc làm thay đổi tài sản của Công ty Châu Thành tại các trạm xăng dầu.

Từ các quyết định này, Thái Sơn E&C không thể đưa một doanh nghiệp khác vào thay thế Công ty Châu Thành để tiếp tục cung cấp xăng dầu trên tuyến cao tốc trong thời gian chờ giải quyết vụ việc.

Trước tình hình này, VEC cho biết đã nhiều lần có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, đề nghị xem xét, chấp thuận cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Trạm dịch vụ Km 41+100 đối với hai cửa hàng hiện hữu do Công ty Châu Thành vận hành.

Theo VEC, việc duy trì hoạt động tạm thời nên được áp dụng cho đến khi có bản án hoặc phán quyết chính thức của tòa án, hoặc quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý tranh chấp.