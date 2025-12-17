VEC nói về nguyên nhân xảy ra bất cập trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 17/12/2025 18:06

(PLO)- Cục Cảnh sát giao thông chỉ ra nhiều tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, chủ đầu tư cho biết đang phối hợp khắc phục.

Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa tiến hành khảo sát tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Hoạt động này được thực hiện sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 9-12, làm bốn người tử vong.

Thiếu trạm dừng nghỉ, tuyến chưa êm thuận

Theo kết quả khảo sát, tuyến cao tốc này được quy hoạch ba vị trí trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ triển khai một vị trí dừng đỗ tại Km96 và chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ theo đúng quy hoạch.

Về hạ tầng kỹ thuật, tổ công tác ghi nhận chiều rộng làn dừng khẩn cấp theo thiết kế là 2,5 m, song thực tế đo từ mép trong vạch sơn chỉ đạt 2,25 m. Nếu đối chiếu với QCVN 117:2024, quy chuẩn này chỉ áp dụng cho các tuyến cao tốc có tốc độ khai thác 80 km/h, trong khi cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hiện đang khai thác với tốc độ tối đa 120 km/h.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến nhiều người tử vong. Ảnh: TH.NHẬT

Ngoài ra, hệ thống thoát nước mặt đường tại một số vị trí chưa bảo đảm, nhiều đoạn hàng rào lưới B40 bị tháo dỡ nhưng chưa được khắc phục. Đoạn từ Km4 đến hầm Núi Eo, tại các mố cầu và mặt đường xuất hiện tình trạng không êm thuận, lồi lõm; nhiều vị trí mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đơn vị khai thác tuyến cũng chưa triển khai việc phân làn xe con với xe khách, xe tải theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ. Đây là một trong những nội dung được các cơ quan chuyên môn nhiều lần kiến nghị nhằm giảm nguy cơ tai nạn trên tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn.

Trên cơ sở các tồn tại nêu trên, Cục Cảnh sát giao thông kiến nghị mở rộng làn dừng khẩn cấp lên tối thiểu 3 m để phù hợp với cấp tốc độ 120 km/h. Đồng thời, cần có giải pháp khắc phục tình trạng bị lóa do ánh sáng đèn pha của xe lưu thông ở chiều ngược lại, nhất là vào ban đêm.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị chủ đầu tư tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên như phát quang cây cối, cắt cỏ, nạo vét cống rãnh thoát nước, vệ sinh mặt đường và hệ thống biển báo nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Dự án bị ảnh hưởng bởi yếu tố… lịch sử

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về các bất cập nêu trên, ông Đặng Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo quy hoạch có một trạm dừng nghỉ và hai điểm dừng xe, các điểm dừng này không kinh doanh nhà hàng.

Theo ông Nam, dự án trong quá trình triển khai đã gặp nhiều biến cố. Một số cán bộ liên quan vướng vào lao lý, khiến có thời điểm dự án rơi vào tình trạng “đóng băng”, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, trong đó có trạm dừng nghỉ.

Cũng theo lãnh đạo VEC, trước đây trạm dừng nghỉ của dự án được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, đến nay phương án này không còn phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, thời gian qua VEC đã tiến hành các thủ tục để trình Bộ Xây dựng điều chỉnh chủ trương, theo hướng VEC trực tiếp đầu tư bằng nguồn vốn tự có.

Trong bối cảnh đó, VEC đang triển khai xây dựng một điểm dừng xe trên tuyến và dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tuần này. Một điểm dừng xe khác sẽ được triển khai vào đầu năm tới. Riêng đối với trạm dừng nghỉ, hiện VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế theo quy định.

Liên quan đến kiến nghị về tốc độ khai thác trên tuyến, ông Đặng Hoài Nam cho biết đơn vị đang giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, đồng thời sẽ làm việc lại với Cục Đường bộ để thống nhất và đưa ra quyết định cuối cùng. Các tồn tại khác liên quan đến an toàn giao thông cũng đã được VEC đưa vào gói sửa chữa chung của dự án để tổ chức khắc phục đồng bộ.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu tất cả các ý kiến từ Cục Đường bộ và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xử lý phù hợp, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn và bảo đảm an toàn cho việc đi lại của người dân” – ông Nam nói.