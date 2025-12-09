Lời kể của nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 9-12, lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đại diện các cơ quan chức năng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn đã làm bốn người tử vong gồm bà Lê Thị Đông, ông Vương Văn Tỉnh (cùng 37 tuổi), bà Hoàng Thị Vóc (76 tuổi), bà Trần Thị Vinh (51 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình).
Vụ tai nạn làm bảy người khác bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.
Các nạn nhân bị thương gồm Vũ Văn Trinh (54 tuổi), Trần Thị Xuân (48 tuổi), Phạm Văn Kiều (39 tuổi), Hoàng Thị Thùy (39 tuổi), Vũ Thị Đông (23 tuổi, cô dâu), Hoàng Văn Trung (23 tuổi), Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình).
Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, các nạn nhân trên xe là người trong gia đình, đi Lâm Đồng làm lễ báo hỷ cho chú rể Trung và cô dâu Đông. Chiều 8-12, cả gia đình lên xe trở về tỉnh Ninh Bình thì bị nạn.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hầu hết những người trên xe đang ngủ, chỉ biết vụ việc sau nghe tiếng va chạm mạnh. Sau đó, hầu hết những người trên xe bị thương, bị kẹt trong xe, khoảng 30 phút sau lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường mới đưa tất cả ra ngoài.
Như PLO thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 12 phút trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng.
Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ 29B-081.62 chở 12 người va chạm vào phía sau xe đầu kéo 15C-36035 kéo SMRM 15R-14906 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, ngụ Hải Phòng) cầm lái.