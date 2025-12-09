Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Gia đình đi đám cưới về thì gặp nạn 09/12/2025 09:56

(PLO)- Sau khi dự đám cưới, trên đường từ Lâm Đồng về Ninh Bình, cả gia đình gặp tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bốn người tử vong.

Sáng 9-12, lực lượng chức năng xác định đã có bốn người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Cảnh sát giao thông thu thập thông tin tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Nhật

Một trong các nạn nhân bị thương, ông Nguyễn Văn Hạnh (quê tỉnh Ninh Bình) cho biết, toàn bộ người trên xe là trong gia đình, đi đám cưới ở tỉnh Lâm Đồng, trên đường về thì gặp nạn.

Theo ông, vợ chồng người cháu đám cưới ở quê Ninh Bình. Mấy ngày trước, cả gia đình vào Lâm Đồng làm lễ báo hỷ cho cháu, đến chiều 8-12 lên xe về nhà thì gặp nạn.

“Lúc đó tôi đang ngủ, nghe 'rầm' một cái, tỉnh dậy thì thấy một xe phía trước. Mọi người trên xe bất tỉnh hết, tôi bị đau không dậy được”, ông Hạnh kể.

Ông Hạnh bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Nhật

Chị Vũ Thị Đông (quê Ninh Bình, cô dâu), bị thương vùng sườn bên trái, cho hay tài xế xe khách là người nhà của gia đình, làm nghề lái xe khách. Thời điểm xảy ra tai nạn, mọi người trên xe đang ngủ.

“Sau đó lực lượng cứu hộ đến, mọi người mới được đưa ra ngoài”, chị Đông kể.

Cô dâu và chú rể bị thương, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Ảnh: Thanh Nhật

Đại điện Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, đơn vị tiếp nhận chín bệnh nhân, trong đó một cháu bé không bị thương nên cho xuất viện.

Tám bệnh nhân còn lại có một người không qua khỏi (tổng cộng bốn người tử vong trong vụ tai nạn), hai bệnh nhân chấn thương nặng, còn lại bị chấn thương vùng ngực, bụng.

“Hai bệnh nhân nặng đã được chuyển mổ cấp cứu, còn lại đang được điều trị nội khoa, theo dõi”, đại diện bệnh viện cho hay.

Lãnh đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực Bàn Thạch và phường Tam Kỳ thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Ảnh: Thanh Nhật

Trong sáng nay, lãnh đạo BCH phòng thủ dân sự khu vực Bàn Thạch và phường Tam Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân.