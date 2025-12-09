Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương 09/12/2025 07:45

(PLO)- Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 13 người thương vong.

Sáng 9-12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 13 người thương vong.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ba người tử vong, 10 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 12 phút, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng.

Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ 29B-081.62 (chưa rõ danh tính lái xe) chở 12 người va chạm vào sau xe đầu kéo 15C-36035 kéo SMRM 15R-14906 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, ngụ Hải Phòng) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến ba người tử vong, 10 người bị thương. Hiện các lực lượng đang làm rõ danh tính nạn nhân.

Phần đầu xe khách biến dạng.

Tại hiện trường, phần đầu xe 16 chỗ bị hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đang thu thập hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.