An Giang: Thanh tra chuyển Cơ quan điều tra 7 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 29/12/2025 17:08

(PLO)- Thanh tra tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ 7 vụ việc sang Cơ quan CSĐT kiến nghị làm rõ và xử lý với tổng số tiền sai phạm tạm tính hơn 112 tỉ đồng.

UBND tỉnh An Giang vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025.

Theo đó, tỉnh An Giang cho biết trong kỳ báo cáo, qua thanh tra đã chuyển Cơ quan CSĐT 7 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vì Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang có dấu hiệu giả mạo chứng từ để thanh toán chi phí lớp quản trị khách sạn quốc tế, với số tiền gần 1,6 tỉ đồng. Ảnh: CHÂU ANH

Đó là: vụ sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang; vụ bốn doanh nghiệp khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác theo độ cao, tạm tính số tiền hơn 12,6 tỉ đồng; vụ năm doanh nghiệp vi phạm trong khai thác khoáng sản, tạm tính số tiền hơn 86,8 tỉ đồng; vụ sai phạm liên quan đến lò đốt rác BVĐK Kiên Giang; vụ sai phạm tại Trường TH&THCS Tân Hội; vụ sai phạm tại Trường TH&THCS Thạnh Đông và vụ sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội trên địa bàn xã Thạnh Đông.

“Kiến nghị Cơ quan CSĐT làm rõ và xử lý tổng số tiền sai phạm tạm tính hơn 112 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố” - báo cáo của UBND tỉnh An Giang nêu.

Vụ nhận hối lộ xảy ra tại UBND xã Cửa Cạn, UBND xã Cửa Dương, Công an đã khởi tố bảy bị can; trong đó có ông Du Việt Thanh (cựu Chủ tịch UBND xã), đến nay, đã thu giữ ba xe ô tô, chưa xác định được số tiền thiệt hại.

Về kết quả điều tra các vụ tham nhũng, UBND tỉnh An Giang cho biết trong kỳ báo cáo, bên cạnh tiếp nhận kiến nghị khởi tố, điều tra bảy vụ việc do cơ quan thanh tra chuyển sang, Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý bảy vụ việc có dấu hiệu tham nhũng khởi tố từ các năm trước.

Đó là các vụ: nhận hối lộ xảy ra tại UBND xã Cửa Cạn, UBND xã Cửa Dương; vụ tham ô tài sản xảy ra tại UBND xã Vĩnh Hòa Phú; vụ nhận hối lộ xảy ra tại huyện Kiên Lương; vụ Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang có dấu hiệu tham nhũng; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (tỉnh An Giang cũ); vụ sai phạm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên và BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ và vụ sai phạm tại Khu dân cư Trung tâm thương mại Vịnh Tre, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang cũ).