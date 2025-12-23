Phát hiện xe tải đỗ bên đường chở 70.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu 23/12/2025 19:36

Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại có giá trị lớn vừa được phát hiện trên địa bàn.

Phát hiện gần 70.000 bao thuốc lá lậu trị giá 2 tỉ đồng.

Thông tin ban đầu, trước đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 9.

Khi đến đoạn qua xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải mang biển số 29G-009.xx đang đậu bên đường có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện do HVB (34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển. Đi cùng trên xe còn có LĐD (34 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Khi thấy lực lượng công an, D đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua khám xét thùng xe, công an phát hiện bên trong có chứa 69.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET và ESSE do nước ngoài sản xuất.

Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng này.

Cơ quan chức năng ước tính tổng giá trị của số thuốc lá lậu nói trên gần 2 tỉ đồng.

Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 19-12, LĐD đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận đang vận chuyển số thuốc lá này từ Quảng Trị vào tỉnh Khánh Hòa để giao cho một người khác thì bị phát hiện.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.