Bắt quả tang nam thanh niên Đài Loan giấu ma túy trong 80 điếu thuốc lá 15/12/2025 12:24

(PLO)- Ngụy trang ketamin trong hàng chục điếu thuốc lá trong vali nhập cảnh, nam thanh niên Đài Loan đã bị bắt quả tang tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Ngày 15-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), cho biết vừa phối hợp với lực lượng hải quan và công an bắt quả tang một nam thanh niên Đài Loan (Trung Quốc) có hành vi tàng trữ ma túy khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-12, tại luồng nhập cảnh hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tiến hành kiểm tra hành lý của Pan Hsiang Jui (29 tuổi, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc).

Pan Hsiang Jui làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: BP

Quá trình kiểm tra, trong hành lý của Pan Hsiang Jui có 80 gói thuốc lá điếu hiệu Mevius đã mở nắp. Bên trong mỗi điếu thuốc, lực lượng chức năng phát hiện sợi thuốc lá có tẩm chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Không dừng lại ở đó, trong vali còn có một hộp nhựa màu trắng in chữ “FAY Puppy”, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy

Làm việc với cơ quan chức năng, Pan Hsiang Jui khai nhận cuối năm 2024 làm nghề lái xe tại Campuchia. Trong thời gian này, đối tượng đã mua ketamin của một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc với giá 500 USD. Sau khi mua, số ma túy được mang về nơi trọ và cất giấu trong chai nhựa hiệu FAY Puppy

Đến ngày 18-11-2025, Pan Hsiang Jui lấy số ketamin trên, mua tổng cộng 81 gói thuốc lá hiệu Mevius. Nam thanh niên Đài Loan lấy sợi thuốc ra khỏi điếu, tẩm ketamin vào sợi thuốc rồi cho trở lại vào 80 gói thuốc lá và dán kín nhằm che giấu.

Phần ma túy còn dư tiếp tục được cất trong chai nhựa. Toàn bộ số tang vật này được cho vào vali mang theo khi nhập cảnh Việt Nam

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thủ đoạn tinh vi của Pan Hsiang Jui đã không qua mắt được lực lượng chức năng. Jui bị phát hiện và bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật liên quan.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.