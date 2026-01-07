Cấm lưu thông đèo Prenn 6 ngày để khắc phục sạt lở

Ngày 7-1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo về việc cấm lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn, đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Datanla (phường Xuân Hương – Đà Lạt).
Theo đó, thời gian cấm lưu thông từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1. Việc cấm đường nhằm phục vụ thi công khắc phục sự cố sạt trượt tại Km224+650 đèo Prenn, xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai.
Trong thời gian trên, người và phương tiện từ TP.HCM, các tỉnh phía Nam đi Đà Lạt và ngược lại được khuyến cáo lưu thông qua đèo Mimosa – Quốc lộ 20 hoặc tuyến đèo Sacom – Tuyền Lâm để đảm bảo an toàn.
Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả bố trí lực lượng cảnh giới, phân luồng giao thông, lắp đặt rào chắn, biển báo theo phương án đã được phê duyệt.
Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian thi công.