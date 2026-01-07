Cấm lưu thông đèo Prenn 6 ngày để khắc phục sạt lở 07/01/2026 18:16

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm người và phương tiện lưu thông trên tuyến đèo Prenn trong 6 ngày để phục vụ thi công khắc phục sự cố sạt trượt, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 7-1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo về việc cấm lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn, đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Datanla (phường Xuân Hương – Đà Lạt).

Vị trí sạt lở trên đèo Prenn. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo đó, thời gian cấm lưu thông từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1. Việc cấm đường nhằm phục vụ thi công khắc phục sự cố sạt trượt tại Km224+650 đèo Prenn, xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai.

Trong thời gian trên, người và phương tiện từ TP.HCM, các tỉnh phía Nam đi Đà Lạt và ngược lại được khuyến cáo lưu thông qua đèo Mimosa – Quốc lộ 20 hoặc tuyến đèo Sacom – Tuyền Lâm để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục điểm sạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả bố trí lực lượng cảnh giới, phân luồng giao thông, lắp đặt rào chắn, biển báo theo phương án đã được phê duyệt.

Đèo Prenn. Ảnh: VÕ TÙNG

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian thi công.