Xử phạt, tịch thu xe của nam thanh niên 'bốc đầu', quay clip đăng Tiktok 07/01/2026 15:06

(PLO)- Đội CSGT Hàng Xanh vừa xử phạt, tịch thu xe máy của nam thanh niên có hành vi "bốc đầu" xe rồi quay clip đăng Tiktok để khoe với bạn bè.

Ngày 7-1, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) xử lý nghiêm một trường hợp biểu diễn xe máy gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, ngày 31-12-2025, qua thông tin phản ánh từ mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện một clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh (thường gọi là "bốc đầu") trên đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh phương tiện, phối hợp với Công an phường sở tại mời người điều khiển và người đăng tải clip đến trụ sở làm việc.

Nam thanh niên "bốc đầu" xe máy trên đường gây nguy hiểm. Ảnh chụp từ clip

Tại cơ quan Công an, người vi phạm thừa nhận vào thời điểm trên đã điều khiển xe máy chạy bằng một bánh để bạn đi cùng quay clip lại. Sau đó, người bạn này đã chỉnh sửa hậu kỳ và đăng tải lên trang Tiktok cá nhân với mục đích "sống ảo", khoe chiến tích với bạn bè.

Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển về các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có Giấy phép lái xe.

Công an đã nhanh chóng xác định, mời người điều khiển phương tiện và người quay clip lên làm việc. Ảnh: CA

Với các lỗi vi phạm này, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tiền bảy triệu đồng và tịch thu phương tiện theo quy định. Đối với người quay và đăng tải đoạn clip, lực lượng Công an cũng đã cho viết cam kết không tái phạm, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các nội dung cổ súy hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.