Người say xỉn đập phá xe công nghệ ở phường Hạnh Thông bị khởi tố 06/01/2026 18:06

(PLO)- Do mâu thuẫn về phí vệ sinh sau khi nôn ói, một thanh niên say xỉn đã hành hung tài xế và đập phá xe công nghệ tại phường Hạnh Thông nên bị khởi tố.

Ngày 6-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, tối 13-12-2025, Công an phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) tiếp nhận tin báo từ ông NQL (40 tuổi, tài xế xe công nghệ) về việc bị hành hung và hư hỏng phương tiện khi đang chở khách.

Công an TP.HCM khởi tố với ông Bảo. Ảnh: CA

Cụ thể, khoảng 20 giờ 20 ngày 13-12-2025, ông L điều khiển xe ô tô chở nhóm sáu hành khách, trong đó có La Thiên Bảo, di chuyển từ đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cũ) đến đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông).

Trong chuyến đi, do một hành khách có biểu hiện say rượu và nôn ói ra xe, ông L đề nghị nhóm khách hỗ trợ chi phí vệ sinh phương tiện. Yêu cầu này dẫn đến việc hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi gay gắt.

Công an lấy lời khai với Bảo để điều tra. Ảnh: CA

Khi xe đến giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, nhóm khách yêu cầu dừng xe để xuống đi bộ. Lúc này, một người trong nhóm đã thanh toán đầy đủ tiền cước và phí rửa xe cho ông L theo thỏa thuận.

Dù đã thanh toán tiền, nhưng sau khi nhóm khách rời đi một đoạn, tài xế L mở cửa xe gọi La Thiên Bảo quay lại để nói chuyện thêm. Sẵn có men rượu trong người, Bảo lập tức lao đến lớn tiếng, dùng tay nắm áo tài xế làm rách áo và đánh vào vùng ngực ông L.

Chưa dừng lại ở đó, Bảo còn dùng chân đá liên tiếp làm gãy cả hai kính chiếu hậu bên trái và bên phải của xe ô tô. Sau khi được người dân xung quanh can ngăn, Bảo mới rời khỏi hiện trường và đi bộ về nhà.

Vụ việc được Công an phường Hạnh Thông xác minh, thu thập tài liệu và chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT xử lý theo thẩm quyền. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh và ứng xử văn minh khi xảy ra mâu thuẫn. Tuyệt đối không để rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây mất an ninh trật tự. Mọi hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng hay cố ý làm hư hỏng tài sản đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.