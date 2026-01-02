21 người bị Công an TP.HCM khởi tố vì thuốc lá lậu dịp giáp Tết 02/01/2026 12:45

(PLO)- Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Bính Ngọ 2026, Công an TP.HCM đã khởi tố 21 người, thu giữ gần 55.000 gói thuốc lá lậu.

Ngày 2-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đang triển khai cao điểm phòng ngừa, phát hiện và tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây cũng là công trình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chỉ trong thời gian ngắn ra quân, lực lượng PC03 đã phát hiện 11 vụ, khởi tố mới 13 vụ với 21 bị can liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 54.594 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 2 tỉ đồng.

Bắt quả tang xe tải vận chuyển hơn 13.000 bao thuốc lá lậu

Một trong những vụ điển hình là việc bắt giữ Hà Đông Tà (32 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai cũ) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 21-12-2025, tại trước số nhà 14-6 đường Lê Quang Đạo (ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ), Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe tải biển số 29H-845.02 do Tà điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Công an bắt quả tang xe tải của Tà có chở 13.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: CA

Phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong chứa 23 thùng giấy carton. Qua kiểm tra thực tế, công an xác định có 13.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm các nhãn hiệu: 555 Gold, 555 Original và Chunghwa.

Tại cơ quan điều tra, Hà Đông Tà khai nhận được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê qua ứng dụng Zalo để vận chuyển số thuốc lá này từ một bãi đất trống trong Khu công nghiệp Đức Hòa III (tỉnh Long An cũ) ra Hà Nội.

Tà khai nhận nếu vận chuyển trót lọt số thuốc lá lậu sẽ được trả công 6,9 triệu đồng. Ảnh: CA

Nếu vận chuyển trót lọt, Tà sẽ nhận được tiền công 6,9 triệu đồng (tương đương 300.000 đồng/thùng). Ngày 24-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt tạm giam Hà Đông Tà để tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng chủ mưu.

Triệt phá các kho hàng và điểm bán lẻ thuốc lá lậu quy mô lớn

Ngày 17-12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt tạm giam Kiều Văn Chí Kha (30 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh cũ) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, sáng 14-12-2025, Đội 3, PC03 phối hợp Công an phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ) tuần tra, phát hiện Kha đang sử dụng xe ô tô hiệu Chevrolet vận chuyển thuốc lá vào kho hàng tại địa chỉ 140 đường Đỗ Mười.

Kiểm tra tại chỗ và khám xét kho hàng này, công an thu giữ tổng cộng 4.210 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Chunghwa, Hero, 555 và Esse. Kha khai nhận được người tên Rút thuê vận chuyển với giá 700.000 đồng/chuyến. Tính đến khi bị bắt, Kha đã thực hiện được ba chuyến, thu lợi bất chính 2,1 triệu đồng.

Tại khu vực quận Tân Phú (cũ), ngày 8-12-2025, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang Trương Thế Kỷ đang bán 300 bao thuốc lá lậu cho Trần Thị Lệ Thanh tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh).

Ông Kỷ cùng số hàng là thuốc lá lậu bị bắt. Ảnh: CA

Khám xét nơi ở của Kỷ tại ấp Đông Lân 9 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ), công an thu giữ thêm hơn 2.200 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero. Kỷ thừa nhận mua số hàng này tại khu vực Bến xe An Sương để bán lại kiếm lời.

Tương tự, ngày 13-12-2025, tại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), tổ công tác phát hiện Đặng Phước Trường (62 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh cũ) điều khiển xe máy chở theo 540 bao thuốc lá lậu đến giao cho một tiệm tạp hóa trên đường Lê Khả Phiêu.

Truy xét từ lời khai của Trường, công an kiểm tra một xe khách 50 chỗ tại bãi giữ xe trên đường Lê Cơ (phường An Lạc, quận Bình Tân cũ), thu giữ thêm 1.870 bao thuốc lá lậu giấu bên trong. Tổng cộng, Trường bị thu giữ 2.410 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và Hero.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Trương Thế Kỷ và Đặng Phước Trường về tội buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hiện các vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm các đầu nậu và đường dây vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới vào TP.HCM tiêu thụ trong dịp Tết.