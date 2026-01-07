Bị trộm xe máy tại Vạn Hạnh Mall vì để thẻ xe trong cốp 07/01/2026 16:16

(PLO)- Lợi dụng sơ hở của khách gửi xe tại Vạn Hạnh Mall khi để thẻ xe trong cốp, Huỳnh Viên phá khóa trộm thẻ rồi thản nhiên chạy xe máy qua trạm kiểm soát.

Ngày 7-1, Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ xử lý Huỳnh Viên (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1-1, Công an phường Hòa Hưng tiếp nhận tin báo từ anh NNTD (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận cũ) về việc bị mất xe máy. Theo trình báo, ngày 31-12-2025, anh D gửi xe máy hiệu Honda Future FI tại tầng hầm TTTM Vạn Hạnh Mall nhưng sau đó phát hiện xe bị mất.

Viên nhanh chóng bị công an xác định là thủ phạm vụ trộm xe. Ảnh: CA

Đáng chú ý, do chủ quan, anh D để thẻ giữ xe bên trong cốp. Sơ hở này tạo điều kiện cho kẻ gian lấy xe ra khỏi bãi mà lực lượng bảo vệ không phát hiện được.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Hòa Hưng chỉ đạo lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương trích xuất camera, rà soát người nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hòa Hưng xác định thủ phạm là Huỳnh Viên. Viên là người sống lang thang, vừa bị Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ) mời làm việc do liên quan vụ trộm xe máy khác vào ngày 27-12-2025.

Tại cơ quan điều tra, Viên thừa nhận dùng bộ dụng cụ phá khóa để mở cốp xe anh D, lấy thẻ giữ xe rồi điều khiển xe qua trạm kiểm soát thoát ra ngoài. Sau đó, Viên đem xe bán tại tỉnh Đồng Nai với giá 7 triệu đồng.

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không để thẻ xe, giấy tờ hoặc tài sản giá trị trong cốp. Khi gửi xe tại các trung tâm thương mại, khách cần khóa xe cẩn thận, nên dùng thêm khóa đĩa hoặc khóa chữ U để bảo vệ tài sản.