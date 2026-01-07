Thị trường kim loại đầu năm: Vàng, bạc và đồng cùng 'dậy sóng' 07/01/2026 10:07

(PLO)- Ngày 7-1, giá bạc trong nước tăng mạnh hơn đà tăng của vàng miếng SJC trong bối cảnh thị trường quốc tế quay lại đỉnh cũ, bên cạnh đó giá đồng cũng bật lên mức kỷ lục.

Ngay từ đầu năm 2026, thị trường kim loại quý và công nghiệp chứng kiến diễn biến đáng chú ý khi vàng, bạc nhanh chóng quay lại vùng đỉnh cũ. Trong khi đó, giá đồng lập đỉnh lịch sử do thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu công nghiệp bùng nổ. Những biến động này phản ánh tâm lý trú ẩn của nhà đầu tư, đồng thời hé lộ xu hướng định giá và rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm mới.

Bạc và vàng trong nước tăng mạnh

Ngay khi mở cửa, Công ty Sacombank-SBJ điều chỉnh giá mua bán mỗi kg bạc tăng 4,8 triệu đồng, lên mức 84,08 - 86,16 triệu đồng/kg. Chỉ trong ba phiên giao dịch đầu năm, mỗi kg bạc tại đây đã tăng khoảng 8 triệu đồng, phản ánh sức cầu ổn định.

Vàng miếng SJC đầu phiên cũng tăng thêm 600.000 đồng/lượng, nâng tổng mức tăng sau ba phiên liên tiếp lên gần 5,8 triệu đồng.

Nhiều người chọn mua vàng trang sức thay vì vàng miếng SJC do nguồn cung khan hiếm. Ảnh: T.L

Hiện vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 156,6 - 158,6 triệu đồng/lượng. Ở mức giá này, mỗi lượng vàng tương đương 2,02 kg bạc (hoặc 53,9 lượng bạc). Vàng vẫn giữ vị thế hấp dẫn hơn hẳn các kim loại quý khác, vừa là tài sản trú ẩn, vừa là công cụ bảo toàn giá trị.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay quay đầu giảm nhẹ khoảng 1 USD/ounce sau 3 ngày leo dốc, dao động quanh ngưỡng 80 USD/ounce.

Tương tự, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.471 USD/ounce, giảm khoảng 26 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã bật lên mức cao nhất trong tuần và tiệm cận kỷ lục lịch sử do tâm lý tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trước bất ổn địa chính trị.

Giá vàng thế giới vẫn còn dư địa để tăng. Ảnh minh họa

Ngân hàng trung ương là trụ cột

Giá vàng và bạc leo cao trong phiên hôm qua do nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư tăng mạnh sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela cuối tuần qua. Sự việc này thu hút sự chú ý của toàn thị trường, khiến các nhà giao dịch cân nhắc tác động địa chính trị dài hạn.

Trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu gần như bình thản với nhiều chỉ số đạt kỷ lục, nhà đầu tư vàng và bạc lại tỏ ra thận trọng hơn. Xét về kỹ thuật, giá vàng giao tháng 2 đã tăng lên 4.495 USD/ounce, trong khi bạc giao tháng 3 đạt 80,6 USD/ounce.

Bà Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì nhu cầu vàng ổn định. Trong tháng 11, tổng lượng mua ròng đạt 45 tấn, nâng tổng số mua từ đầu năm 2025 lên 297 tấn.

Cụ thể, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan mua thêm 12 tấn (nâng tổng dự trữ lên 543 tấn). Ngân hàng Trung ương Brazil mua thêm 11 tấn. Một số ngân hàng khác cũng gia tăng tích trữ như Uzbekistan (10 tấn), Kazakhstan (8 tấn), Kyrgyzstan (2 tấn)... Tính đến hiện tại, Ba Lan là quốc gia mua vàng lớn nhất trong khu vực công với tổng cộng 95 tấn.

Ngân hàng JP Morgan (Mỹ) dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là trụ cột hỗ trợ thị trường vàng trong năm 2026.

"Dù các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng trong ba năm liên tiếp, xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục, dự kiến đạt 755 tấn trong năm 2026" - báo cáo của JP Morgan nhận định. Sự suy giảm nhẹ so với đỉnh cũ chủ yếu do lý do kỹ thuật, khi giá vàng quanh mốc 4.000 USD/ounce khiến các ngân hàng không cần mua số lượng quá lớn để đạt tỉ lệ dự trữ mong muốn.