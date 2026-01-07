Thị trường kim loại đầu năm: Vàng, bạc và đồng cùng 'dậy sóng'

Ngay từ đầu năm 2026, thị trường kim loại quý và công nghiệp chứng kiến diễn biến đáng chú ý khi vàng, bạc nhanh chóng quay lại vùng đỉnh cũ. Trong khi đó, giá đồng lập đỉnh lịch sử do thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu công nghiệp bùng nổ. Những biến động này phản ánh tâm lý trú ẩn của nhà đầu tư, đồng thời hé lộ xu hướng định giá và rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm mới.
Bạc và vàng trong nước tăng mạnh
Ngay khi mở cửa, Công ty Sacombank-SBJ điều chỉnh giá mua bán mỗi kg bạc tăng 4,8 triệu đồng, lên mức 84,08 - 86,16 triệu đồng/kg. Chỉ trong ba phiên giao dịch đầu năm, mỗi kg bạc tại đây đã tăng khoảng 8 triệu đồng, phản ánh sức cầu ổn định.
Vàng miếng SJC đầu phiên cũng tăng thêm 600.000 đồng/lượng, nâng tổng mức tăng sau ba phiên liên tiếp lên gần 5,8 triệu đồng.
Hiện vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 156,6 - 158,6 triệu đồng/lượng. Ở mức giá này, mỗi lượng vàng tương đương 2,02 kg bạc (hoặc 53,9 lượng bạc). Vàng vẫn giữ vị thế hấp dẫn hơn hẳn các kim loại quý khác, vừa là tài sản trú ẩn, vừa là công cụ bảo toàn giá trị.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay quay đầu giảm nhẹ khoảng 1 USD/ounce sau 3 ngày leo dốc, dao động quanh ngưỡng 80 USD/ounce.
Tương tự, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.471 USD/ounce, giảm khoảng 26 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã bật lên mức cao nhất trong tuần và tiệm cận kỷ lục lịch sử do tâm lý tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trước bất ổn địa chính trị.
Ngân hàng trung ương là trụ cột
Giá vàng và bạc leo cao trong phiên hôm qua do nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư tăng mạnh sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela cuối tuần qua. Sự việc này thu hút sự chú ý của toàn thị trường, khiến các nhà giao dịch cân nhắc tác động địa chính trị dài hạn.
Trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu gần như bình thản với nhiều chỉ số đạt kỷ lục, nhà đầu tư vàng và bạc lại tỏ ra thận trọng hơn. Xét về kỹ thuật, giá vàng giao tháng 2 đã tăng lên 4.495 USD/ounce, trong khi bạc giao tháng 3 đạt 80,6 USD/ounce.
Bà Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì nhu cầu vàng ổn định. Trong tháng 11, tổng lượng mua ròng đạt 45 tấn, nâng tổng số mua từ đầu năm 2025 lên 297 tấn.
Cụ thể, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan mua thêm 12 tấn (nâng tổng dự trữ lên 543 tấn). Ngân hàng Trung ương Brazil mua thêm 11 tấn. Một số ngân hàng khác cũng gia tăng tích trữ như Uzbekistan (10 tấn), Kazakhstan (8 tấn), Kyrgyzstan (2 tấn)... Tính đến hiện tại, Ba Lan là quốc gia mua vàng lớn nhất trong khu vực công với tổng cộng 95 tấn.
Ngân hàng JP Morgan (Mỹ) dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là trụ cột hỗ trợ thị trường vàng trong năm 2026.
"Dù các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng trong ba năm liên tiếp, xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục, dự kiến đạt 755 tấn trong năm 2026" - báo cáo của JP Morgan nhận định. Sự suy giảm nhẹ so với đỉnh cũ chủ yếu do lý do kỹ thuật, khi giá vàng quanh mốc 4.000 USD/ounce khiến các ngân hàng không cần mua số lượng quá lớn để đạt tỉ lệ dự trữ mong muốn.
Giá đồng lập đỉnh mới
Không chỉ vàng, bạc mà giá đồng cũng đạt đỉnh mới, vượt mức 13.000 USD/tấn (khoảng 342,9 triệu đồng/tấn) do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Nhu cầu mạnh mẽ từ các trung tâm dữ liệu AI và ngành xe điện đã đẩy giá nguyên liệu này tăng tới 40% trong năm 2025.
Bên cạnh đó, nguồn cung đồng toàn cầu chịu thêm sức ép từ các gián đoạn khai thác, điển hình là tai nạn tại mỏ Grasberg (Indonesia) và cuộc đình công tại mỏ Mantoverde (Chile).
Theo các chuyên gia kinh tế, sản lượng đồng tinh luyện toàn cầu năm 2025 ước đạt 26,9 triệu tấn. Mức sản lượng này sẽ tạo ra sự thiếu hụt khoảng 308.000 tấn cho nhu cầu công nghiệp thế giới.