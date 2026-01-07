Vụ 2 người bị bỏng trong vụ cháy ở Tây Ninh: Cả hai đã không qua khỏi 07/01/2026 10:20

(PLO)- Hai người bị bỏng nặng trong vụ cháy tại phường Long Hoa dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong trên đường chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Sáng 7-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết hai nạn nhân trong vụ cháy tại phường Long Hoa nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân độ III. Bệnh viện nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện nhưng cả hai đã không qua khỏi trên đường đi.

Hai người bị bỏng nặng trong vụ cháy nghi do mâu thuẫn tình cảm. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-1, lực lượng chức năng phường Long Hoa tiếp nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn nhà không số trên đường số 13, đường Trường Đông, thuộc khu phố Trường Đức, phường Long Hoa.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý và xác minh vụ việc.

Hai nạn nhân đã tử vong sau vụ cháy. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc nghi xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Ông NMN (57 tuổi, ngụ phường Long Hoa) nghi dùng xăng tưới lên người bà NKD (52 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi châm lửa đốt dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng.

Hậu quả, cả ông N và bà D đều bị bỏng nặng. Sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.