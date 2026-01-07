Giả danh giảng viên chiếm đoạt hơn 700 triệu tiền đồng phục của sinh viên 07/01/2026 17:01

Ngày 7-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Duy Bảo (20 tuổi, ngụ phường Bà Rịa, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều sinh viên trên địa bàn TP bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt mua áo đồng phục.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người thực hiện hành vi trên là Võ Duy Bảo.

Võ Duy Bảo bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4-2024, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài, Bảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng.

Nhận thấy vào đầu năm học mới, tân sinh viên thường có nhu cầu mua đồng phục của trường, khoa, Bảo lợi dụng tâm lý này để thực hiện hành vi.

Bảo dùng số điện thoại rác để tạo các tài khoản Zalo, giả danh giảng viên thật tại nhiều trường đại học bằng cách lấy tên, hình ảnh đại diện, ảnh bìa của các thầy cô được đăng công khai trên mạng xã hội.

Sau đó, thông qua các hội nhóm Facebook công khai của các trường, khoa, Bảo tìm cách tham gia vào nhóm chat Zalo của các lớp, khoa. Khi đã vào được nhóm, Bảo nhắn tin với danh nghĩa giảng viên, yêu cầu sinh viên đăng ký mua đồng phục và gửi kèm đường link Google Form do Bảo tạo.

Trong các biểu mẫu này, Bảo yêu cầu người đăng ký điền thông tin cá nhân, lựa chọn loại đồng phục và chuyển khoản tiền đặt mua vào các tài khoản ngân hàng đều mang tên Võ Duy Bảo.

Sau khi sinh viên chuyển tiền, Bảo chiếm đoạt và lập tức rời nhóm chat, chặn liên lạc để tránh bị phát hiện. Mở rộng điều tra, Bảo khai nhận đã thực hiện thủ đoạn tương tự với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 707 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hình thức lừa đảo nêu trên của Bảo, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc điều tra viên Trần Anh Vũ – số điện thoại 0775.537.888 để được giải quyết theo quy định.