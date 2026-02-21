Phong tỏa hiện trường vụ người đàn ông tử vong bất thường tại quán cà phê 21/02/2026 10:14

(PLO)- Lực lượng chức năng phường Tân Bình, TP.HCM (quận Tân Bình cũ) phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong bất thường tại quán cà phê.

Sáng 21-1, Công an phường Tân Bình, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Ảnh: Hữu Tâm

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám. Sự việc ngay lập tức được trình báo cho cơ quan công an địa phương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời khu vực quán cà phê và một phần đoạn đường Hoàng Hoa Thám để phục vụ công tác khám nghiệm.

Thi thể người đàn ông sau đó được đưa về nhà xác. Ảnh: Hữu Tâm

Đến gần 9 giờ, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành. Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan CSĐT điều tra, làm rõ.