Giả danh giảng viên chiêu dụ du học Úc để bắt cóc online 06/01/2026 11:14

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng giải cứu một sinh viên bị bắt cóc online bằng chiêu lừa du học Úc.

Ngày 6-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Công an phường Thanh Khê vừa giải cứu thành công một nữ sinh viên bị bắt cóc online.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 4-1, Công an phường Thanh Khê tiếp nhận trình báo của bà TTT (ngụ cùng phường) việc con gái của bà là chị NTT (19 tuổi, sinh viên đại học) có dấu hiệu bị người lạ thao túng tâm lý theo hình thức bắt cóc online.

Chị T sau khi được công an giải cứu. Ảnh: CA

Công an phường Thanh Khê phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an xác định được vị trí, kịp thời giải cứu chị T an toàn khi chị đang ở trong một nhà nghỉ ở phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Theo chị T, nữ sinh viên này bị nhóm người lạ giả danh giảng viên đại học, giới thiệu về chương trình du học Úc. Nhóm này yêu cầu chị T chuyển tiền để chứng minh tài chính, đồng thời mở sổ tiết kiệm online phục vụ hồ sơ xin visa.

Khi nạn nhân không có khả năng đáp ứng, nhóm lừa đảo tiếp tục gây sức ép, yêu cầu vay mượn người thân; đồng thời dụ dỗ thuê nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm kiểm soát tâm lý, tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Thanh Khê xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nguy hiểm, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm, mong muốn du học của sinh viên để thao túng, chiếm đoạt tài sản.