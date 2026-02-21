Bắt giữ kẻ dùng súng cướp ô tô Vios trên đường 21/02/2026 10:10

(PLO)- Nghi phạm dùng súng cướp ô tô Vios trên đường đã bị bắt sau một giờ gây án.

Sáng 21-2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt giữ Phạm Đình Trung (39 tuổi, trú tổ dân phố Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi cướp ô tô.

Phạm Đình Trung dùng súng cướp ô tô bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khoảng 19 giờ 20 phút đêm 20-2, anh P.T.T (33 tuổi) đỗ ô tô nhãn hiệu Toyota Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) ở ven đường thuộc thôn Tiến Thắng (xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) để xuống cửa hàng tạp hóa mua đồ. Lúc này anh T bất ngờ bị một nam thanh niên dùng súng đe dọa, cướp đi chiếc xe rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng tổ chức truy xét, khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an các phường, xã triển khai chốt chặn trên các tuyến giao thông.

Công an thu giữ tang vật khẩu súng. Ảnh: CA

Bằng sự hiệp đồng tác chiến, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đến 20 giờ 10 phút cùng ngày, tại Tỉnh lộ 295B (đoạn qua Tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các Phòng CSGT, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát cơ động làm rõ, bắt giữ thành công Trung. Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân và nghi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Trung để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.