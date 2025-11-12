1 người dân tự nguyện đến công an phường giao nộp 360 chiếc thuốc lá điện tử 12/11/2025 16:05

(PLO)- Một người đàn ông ở Hải Phòng đã tự nguyện đến công an phường để giao nộp 360 chiếc thuốc lá điện tử, tiến hành tiêu hủy.

Ngày 12-11, thông tin từ công an TP Hải Phòng, ông TKD, 46 tuổi, trú tại tổ dân phố Bích Nhôi 3, phường Nhị Chiểu vừa đến trụ sở Công an phường Nhị Chiểu để tự nguyện giao nộp hàng trăm chiếc thuốc lá điện tử.

Cụ thể, ông D mang tới một thùng carton, bên trong có 36 hộp, mỗi hộp chứa 10 chiếc thuốc lá điện tử, tổng cộng 360 chiếc.

Ông D tự nguyện giao nộp 360 chiếc thuốc lá điện tử tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Qua kiểm tra, xác định toàn bộ số thuốc lá điện tử trên chưa qua sử dụng, mang nhãn hiệu KADO - PUFF XXL, có giá trị khoảng 36 triệu đồng.

Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội, kể từ ngày 14-1-2025, nhà nước cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên phạm vi toàn quốc.

Công an phường Nhị Chiểu đã lập biên bản ghi nhận sự việc, tiếp nhận 360 chiếc thuốc lá điện tử do ông D tự nguyện giao nộp và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Theo công an Hải Phòng, hành động tự giác giao nộp sản phẩm bị cấm của ông D thể hiện ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, góp phần cùng lực lượng công an ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc lá điện tử trên địa bàn.