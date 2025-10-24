Co giật, sùi bọt mép sau khi dùng thuốc lá điện tử chứa ma túy 24/10/2025 10:47

(PLO)- Thiếu niên 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi hút thuốc lá điện tử có chứa 5F-ADB, loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, độc tính mạnh, gây tổn thương não, tim, thận.

Ngày 24-10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một thiếu niên 15 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy.

Ngộ độc ma túy tổng hợp

Trước đó, theo lời kể của người nhà, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn nao, đổ mồ hôi, sau đó miệng sùi bọt mép, chân tay co quắp và co giật.

Qua khai thác được biết bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá điện tử hơn 1 năm. Gần đây, qua mạng xã hội, em có thử một loại thuốc lá điện tử mới, có chứa tinh dầu cần sa. Ngay từ lần sử dụng đầu tiên em đã có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, tay chân bủn rủn.

Thiếu niên này cũng cho biết, việc mua thuốc lá điện tử hiện nay vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là mua trực tiếp ở cửa hàng như trước đây thì giờ mua qua mạng.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu, bệnh nhân được đánh giá ban đầu mắc hội chứng serotonin điển hình do các chất ma túy kích thích trong thuốc lá điện tử gây ra.

Loại thuốc lá điện tử mà bệnh nhân đã dùng trước đó có chứa ma túy tổng hợp thế hệ mới 5F-ADB. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, khi bệnh nhân tỉnh táo trở lại, việc tiếp xúc nói chuyện và khám cho thấy bệnh nhân có vẻ rất bình thường. Nhưng do tính chất phức tạp của thuốc lá điện tử, các bác sĩ đã chủ động kiểm tra kỹ hơn và phát hiện bệnh nhân có nhiều tổn thương, rối loạn.

Cụ thể, bệnh nhân bị suy thận nhẹ (creatinin 126 mcmol/L, bình thường dưới 105 mcmol/L); siêu âm tim thấy tăng áp lực động mạch phổi cụ thể là 35mmHg (bình thường khi nghỉ ngơi là 15-20 mmHg); giãn thất trái, chụp cộng hưởng từ não cho thấy tổn thương não chất trắng hai bên.

Các trắc nghiệm tâm lý cho thấy bệnh nhân có trầm cảm, lệch lạc nhân cách, rối loạn nghi bệnh, hoang tưởng, lo âu, suy nhược tâm thần, tâm thần phân liệt, hưng cảm.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, mẫu tinh dầu thuốc lá của bệnh nhân mang đến đã được xét nghiệm và phát hiện thấy chất 5F-ADB. Đây là một loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, có tác dụng mạnh lên thần kinh, tâm thần, tim mạch… độc tính với cơ thể chưa được con người biết đầy đủ.

“Chất này có tác dụng rất nhanh, độc tính rất phức tạp, ảnh hưởng nhiều cơ quan nội tạng, vừa rầm rộ, vừa kín đáo âm thầm đánh lừa bệnh nhân và bác sĩ. Nếu người bệnh tiếp tục dùng, nếu không tử vong cũng sớm suy thận, suy tim, tâm thần kinh…", bác sĩ Nguyên nói.

Sau 10 ngày điều trị tại Trung tâm Chống độc, bệnh nhân được chuyển sang Viện Sức khỏe tâm thần để tiếp tục điều trị rối loạn tâm thần.

Không ngăn hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt 10 triệu đồng

Tại Nghị quyết chất vấn kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 30-11-2024, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 để bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tổ chức thực hiện quy định này, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quan điểm cần cấm thuốc lá điện tử do những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Các đại biểu Quốc hội cũng nhất trí rằng việc bổ sung quy định cấm và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán trái phép là cần thiết.

Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là sản phẩm thế hệ mới, hoạt động bằng cách làm nóng dung dịch chứa nicotine hoặc các hương liệu hòa tan trong propylene glycol hoặc glycerine. Ít nhất 60 hợp chất hóa học đã được tìm thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và nhiều chất độc hại khác xuất hiện trong khí/khói mà sản phẩm này tạo ra.

Theo Bộ Y tế, mặc dù không chứa nguyên liệu thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn gây nghiện do hàm lượng nicotine cao, gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, hô hấp, tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề xuất phạt từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; 5-10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.