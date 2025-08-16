Thiếu niên 14 tuổi co giật sau khi hút thuốc lá từ 2 người lạ mặt 16/08/2025 11:00

(PLO)- Sau khi nhận và hút một điếu thuốc lá (chưa rõ nhãn hiệu) từ hai thanh niên lạ mặt, L bất ngờ co giật, dần mất ý thức.

Ngày 16-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa hỗ trợ đưa một thiếu niên đi cấp cứu do có biểu hiện co giật bất thường.

Theo thông tin, khoảng 20 giờ tối 14-8, tại khu vực Sân vận động tỉnh Kon Tum (cũ, nay thuộc thuộc tổ 1, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), người dân phát hiện một thiếu niên bất ngờ co giật, dần mất ý thức nên gọi điện cầu cứu.

Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt đưa L đi cấp cứu.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát 113 có mặt, sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Quân y 24 Kon Tum cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định nạn nhân là AL (14 tuổi, trú thôn Rơ Lang, xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi). Trước đó, L có biểu hiện bất thường sau khi nhận và hút một điếu thuốc lá lạ (chưa rõ nhãn hiệu) từ hai thanh niên lạ mặt. Rất may, nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của em đã dần ổn định.

Thiếu niên được cấp cứu trong tình trạng mất ý thức sau khi nhận và sử dụng điếu thuốc lá lạ của hai người lạ mặt.

Sáng 15-8, chị YL (mẹ ruột của AL) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát 113 cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 24 vì tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tận tình hỗ trợ.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với phụ huynh và thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước những hành vi dụ dỗ, lôi kéo từ người lạ, để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.