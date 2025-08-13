Quảng Ngãi họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao 13/08/2025 18:58

(PLO)- Cuộc họp đã đề xuất nhiều vấn đề xoay quanh việc giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua Quảng Ngãi.

Chiều 13-8, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Quảng Ngãi. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 172/2024/QH15, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững, kết nối hiệu quả các hành lang kinh tế, bảo đảm quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo về dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua Quảng Ngãi.

Dự án có quy mô đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng 22,5 tấn/trục; 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa; áp dụng công nghệ điện khí hóa, hiện đại và an toàn. Tổng mức đầu tư hơn 1,713 triệu tỉ đồng.

Đoạn qua Quảng Ngãi dài hơn 86 km, đi qua 16 xã và 3 phường, từ xã Bình Minh đến xã Khánh Cường, chạy song song đường sắt hiện hữu, Quốc lộ 1 và cao tốc Bắc – Nam. Tuyến sẽ có 44 cầu, 4 hầm và các đoạn nền đường đào, đắp. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng tại Quảng Ngãi khoảng 11.379 tỉ đồng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương nêu khó khăn trong việc rà soát hồ sơ, xác định ranh giới dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc xác định hướng tuyến và thời gian thực hiện các hạng mục, bảo đảm thống nhất và phù hợp thực tế; xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện thật chi tiết, thường xuyên đối chiếu để rà soát, đánh giá, qua đó bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu và yêu cầu của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu và yêu cầu của dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị UBND tỉnh khẩn trương có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng thống nhất điều chỉnh vị trí nhà ga cho phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm quỹ đất, không gian phát triển các khu vực lân cận và cập nhật trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đang thực hiện.

Đồng thời, sớm hoàn thiện và ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm đúng yêu cầu và thời gian của Thủ tướng Chính phủ giao.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về dự án và các khu tái định cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương phối hợp tính toán kỹ nhu cầu vật liệu để phục vụ dự án được bảo đảm.