Công an vào cuộc vụ anh ruột nhiều lần dùng ghế nhựa đập vào đầu em gái 12/08/2025 16:02

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xử lý theo thẩm quyền vụ việc anh ruột đập đầu em gái nhiều lần bằng ghế nhựa.

Ngày 12-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay đã vào cuộc xác minh, làm rõ và thụ lý vụ việc anh ruột đập đầu em gái nhiều lần bằng ghế nhựa đang lan truyền gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Hình ảnh Huỳnh Thanh Tân cầm ghế nhựa đập liên tiếp nhiều phát vào đầu chị Tuyến.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau khi vụ việc được phát tán, Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu, ngày 18-6, Huỳnh Thanh Tân (34 tuổi) cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, cùng ngụ thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, Quảng Ngãi) đến phòng trọ Huỳnh Thị Thanh Kim Tuyến (30 tuổi, là em ruột Tân) tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của 2 người khác là mẹ và anh trai nạn nhân nhưng không ai can ngăn.

Tuyến thuê nhà trọ ở với người yêu. Tân và bà Hoa đến để khuyên bảo Tuyến về nhà. Trong lúc nói chuyện, do xảy ra mâu thuẫn nên Tân dùng ghế nhựa đánh liên tiếp nhiều cái vào người Tuyến.

Vụ việc xảy ra vào ngày 18-6 nhưng đến ngày 11-8 Tuyến mới đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kèm clip ghi lại cảnh ông Tân dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu mình. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc xác minh, làm rõ và thụ lý theo thẩm quyền.

Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật, kịp thời trình báo lực lượng Công an nơi gần nhất để giải quyết.