Quảng Ngãi sắp 'khai tử' cây cầu hơn 60 tuổi xuống cấp, xây cầu mới rộng 28m 12/08/2025 14:12

(PLO) – Sau hơn 60 năm phục vụ, cầu Trà Khúc 1 sẽ được xây mới với tổng vốn gần 2.200 tỉ đồng.

Cầu Trà Khúc 1 (trước đây gọi là cầu Trà Khúc) là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Cầu được đưa vào sử dụng hơn 60 năm, từng là trục chính trên tuyến Bắc - Nam.

Video: Cận cảnh cầu Trà Khúc 1 hơn 60 năm tuổi trước ngày được xây mới

Cầu Trà Khúc 1 nối phường Trương Quang Trọng (bờ Bắc) với phường Nghĩa Lộ (bờ Nam), nằm trên tuyến Quốc lộ 1 cũ.

Cầu dài 640m, gồm 19 nhịp (mỗi nhịp 24m), phần xe chạy rộng 7,5m, chia thành hai làn, có lề bộ hành và lan can hai bên, đèn chiếu sáng bố trí một phía.

Công trình được xây dựng bằng hệ cọc thép chống gỉ làm trụ chịu lực. Mỗi cọc đường kính 70cm, cấu tạo đa lớp: thép bọc bê tông bên ngoài, bên trong nhồi bê tông mác cao và lõi thép.

Dầm thép bản liên hợp, cao 1,8m, liên kết ngang để tăng độ vững chãi.

Trong hơn 60 năm, cây cầu đã hứng chịu nhiều trận lũ lịch sử (1986, 1999, 2009), dòng chảy xiết kèm vật thể trôi va đập mạnh vào trụ, dầm, đe dọa an toàn kết cấu.

Dù nhiều cầu mới đã mọc lên, Trà Khúc 1 vẫn là trục giao thông chính vào trung tâm thành phố, mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt phương tiện.

Cầu từng được gia cố, sửa chữa nhiều lần, chủ yếu bảo dưỡng mặt cầu, khe co giãn. Năm 2015, sau kiểm định kết luận cầu yếu, Quảng Ngãi cấm xe khách và xe tải lưu thông.

Hiện chỉ cho phép ô tô con, xe máy và người đi bộ. Mùa lũ, khi mực nước chạm báo động 3, cầu buộc phải phong tỏa.

Hiện trạng cho thấy nhiều trụ cầu trơ thép, bê tông bong tróc, mặt cầu vá chằng vá đụp, lan can hoen gỉ. Công trình đã quá tải trước nhu cầu vận tải tăng nhanh và quá trình đô thị hóa.

Trước việc này, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới tại vị trí hiện nay. Dự án thuộc nhóm B, tổng vốn gần 2.200 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh (trong đó hơn 1.836 tỉ đồng cho xây dựng). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Cầu mới dài hơn 577m, phần cầu chính dạng dây võng dài 522m, rộng 28m, tải trọng thiết kế HL93, kết cấu thép – bê tông cốt thép – bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường dẫn đạt tiêu chuẩn đường phố chính, tốc độ 60km/giờ. Nút giao phía bắc rộng 28m, phía nam 28-44m, tổ chức giao thông bằng đảo xuyến, vạch sơn, biển báo. Nút giao Tôn Đức Thắng là giao khác mức, có hầm chui rộng 11,5m, tĩnh không 3,5m.

Theo UBND tỉnh, dự án sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng năng lực kết nối cửa ngõ phía bắc với trung tâm TP.Quảng Ngãi, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc bên sông. Phương án thiết kế được chọn qua thi tuyển kiến trúc toàn quốc, lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước.