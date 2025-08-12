Quảng Ngãi sắp 'khai tử' cây cầu hơn 60 tuổi xuống cấp, xây cầu mới rộng 28m

(PLO) – Sau hơn 60 năm phục vụ, cầu Trà Khúc 1 sẽ được xây mới với tổng vốn gần 2.200 tỉ đồng.
Cầu Trà Khúc 1 (trước đây gọi là cầu Trà Khúc) là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Cầu được đưa vào sử dụng hơn 60 năm, từng là trục chính trên tuyến Bắc - Nam.
Công trình được xây dựng bằng hệ cọc thép chống gỉ làm trụ chịu lực. Mỗi cọc đường kính 70cm, cấu tạo đa lớp: thép bọc bê tông bên ngoài, bên trong nhồi bê tông mác cao và lõi thép. Hiện chỉ cho phép ô tô con, xe máy và người đi bộ. Mùa lũ, khi mực nước chạm báo động 3, cầu buộc phải phong tỏa.