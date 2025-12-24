Cầu Đồng Nai 2 sẽ có hình ảnh nhận diện đặc trưng, khác biệt so với các cầu ở Việt Nam 24/12/2025 16:07

(PLO)- Cầu Đồng Nai 2 phải tạo hình ảnh nhận diện đặc trưng cho khu vực và khác biệt so với các cầu ở Đồng Nai, TP.HCM cũng như ở Việt Nam.

Ngày 24-12, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư.

Việc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) để tìm kiếm, lựa chọn được phương án kiến trúc tối ưu nhất.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư cầu Long Hưng nhằm tăng cường kết nối tỉnh Đồng Nai và TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết nối giao thông đồng bộ nhất là khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Bên cạnh đó để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên 10% của tỉnh Đồng Nai và TP.HCM trong giai đoạn 2025- 20230 thì những nút thắt về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối cần phải được tháo gỡ, các tuyến đường, công trình cầu phải đầu tư xây dựng, mở rộng gấp rút thì mới đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Hiện cầu Đồng Nai đang quá tải nên việc xây dựng cầu Đồng Nai 2 là cấp thiết. Ảnh: VŨ HỘI.

Dự án đầu tư xây cầu Long Hưng đáp ứng nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông từ khu vực phía Bắc và Đông Bắc TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến Xa lộ Hà Nội, tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây…

Cầu Long Hưng có tổng chiều dài 9,8 km, trong đó phần cầu khoảng 3,5 km. Điểm đầu nằm trên đường liên vùng phường Long Phước, cách nút giao Gò Công khoảng 2,5 km về phía TP.HCM và điểm cuối kết nối tuyến đường dẫn 777B phía xã An Phước và phường Tam Phước.

Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép và tuyến đường hai đầu cầu thiết kế theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Quy mô mặt cắt ngang đường 60 m, trong đó bề rộng cầu 36 m, đường dẫn quy mô 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn xe thô sơ).

Dự kiến thời gian xây dựng từ năm 2026 đến năm 2028 với tổng mức đầu của dự án khoảng gần 11.500 tỉ đồng.

Việc xây dựng dự án phải đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị hai bờ sông Đồng Nai và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của khu vực, không gian và kiến trúc công trình phải hài hòa với cảnh quan sông nước, không gian đô thị và đặc trưng văn hóa địa phương, đồng thời tạo dấu ấn kiến trúc mang tính biểu tượng, phù hợp vai trò cửa ngõ kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Thiết kế xây dựng cầu Long Hưng phải có tính biểu tượng, tạo hình ảnh nhận diện đặc trưng cho khu vực cửa ngõ và khác biệt so với các cầu trong khu vực Đồng Nai, TP.HCM cũng như các công trình cầu hiện có tại Việt Nam. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tạo điểm nhấn vào ban đêm và hỗ trợ phát triển du lịch - dịch vụ.

Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý việc thiết kế phương án xây dựng cầu thoát lũ, thông thuyền, an toàn dòng chảy, đảm bảo tính kỹ thuật và thẩm mỹ. Tĩnh không thông thuyền trên sông Đồng Nai: BxH ≥ 2x(110 x 30.5)m. Chiều cao khống chế đỉnh trụ chính không quá 175 m so với cốt tự nhiên khu vực dự án.