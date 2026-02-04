Người dân ‘check in’ Hồ Con Rùa sau khi được chỉnh trang 04/02/2026 22:48

(PLO)- Cũng giống như chợ Bến Thành, ngày 4-2, Hồ Con Rùa đã hoàn tất công tác chỉnh trang, thu hút người dân tham quan.

Theo ghi nhận của PLO, chiều 4-2, Hồ Con Rùa đã được đơn vị thi công hoàn thành công tác chỉnh trang. Toàn bộ rào chắn khu vực này đã được gỡ bỏ.

Công tác chỉnh trang đã hoàn tất.

Khu vực hồ được trang trí nhiều tiểu cảnh đặc sắc như mai, đào. Đồng thời bố trí nhiều vị trí ngồi nghỉ chân cho du khách tham quan.

Các màu sắc sau khi được sơn lại đã tô điểm cho Hồ Con Rùa thêm hấp dẫn, tươi mới sắc xuân.

Tháp trung tâm cũng đã hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Nhìn từ trên cao, Hồ Con Rùa được ôm trọn bởi những hàng cây xanh mướt.

Chị Nguyễn Thảo Hương cho biết: "Sau nhiều ngày chỉnh trang, đến nay dự án đã hoàn tất. Hồ Con Rùa như được khoác lên mình một tấm áo mới, đặc sắc, có phần cuốn hút hơn. Năm nay, hồ có nhiều điểm tươi mới với các tiểu cảnh được tô điểm hài hòa. Vì vậy, chúng tôi quyết định chụp một bộ hình kỷ niệm ở đây".

Chị Nguyễn Thị Hồng cũng có mặt tại đây vui vẻ chia sẻ: "Ban đầu, việc chỉnh trang hồ có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đơn vị thi công đã lắng nghe và điều chỉnh lại màu sơn, điều này khiến người dân rất hài lòng. Hy vọng hàng năm, cơ quan chức năng tiếp tục cho chỉnh trang, tạo vẻ mới lạ, song vẫn giữ được nét cổ kính của những điểm đến hấp dẫn người dân TP.HCM".

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận hình ảnh khu vực Hồ Con Rùa sau khi được khoác áo mới chiều 4-2:

Khu vực Hồ Con Rùa đã được tháo dỡ rào chắn để người dân đến vui chơi.

Những tiểu cảnh làm nơi đây trở nên cuốn hút hơn.

Nhiều người dân có mặt từ sớm để check - in.

Sắc xuân phủ khắp khu vực hồ, người dân vui vẻ tham quan.

Bậc thang đã được sơn lại màu cũ.

Người dân thích thú "check in".

Việc hoàn thành công tác chỉnh trang sớm hơn so với kế hoạch.

Bên cạnh chỉnh trang, đơn vị thi công còn bố trí thêm nhiều ghế ngồi cho người dân ngồi nghỉ chân.

Toàn cảnh dự án sau khi được chỉnh trang.