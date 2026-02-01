Cầu thang ở Hồ Con Rùa đã được sơn lại 01/02/2026 09:07

Theo ghi nhận của pv PLO, Hồ Con Rùa (phường Xuân Hoà, TP.HCM) đang được đơn vị thi công tích cực chỉnh trang, đẩy nhanh tiến độ.

Trong đó, các hạng mục như tiểu cảnh đã gần hoàn thiện. Các công việc còn lại đang được triển khai bao gồm: sơn sửa tháp trung tâm, vỉa hè được chỉnh trang, cải tạo các khu vực xuống cấp, sơn vạch kẻ đường, tăng không gian đi bộ.

Cầu thang bộ đã được sơn lại.

Tháp trung tâm của Hồ Con Rùa cũng đang được sơn lại. Tháp có hình màu vàng và xám. Đáng chú ý, cầu thang bộ ở dự án này vốn được sơn màu xanh nhưng sau một thời gian triển khai, đơn vị thi công đã sơn lại màu sơn cũ là đá xám. Ngay sau khi được sơn lại, người dân tỏ ra thích thú khi vẻ cổ kính của hồ đã được trở lại như cũ.

Hình ảnh cầu thang Hồ Con Rùa sơn lại lúc đầu và nay được sơn lại lần nữa.

"Mấy ngày trước bậc thang Hồ Con Rùa được sơn màu xanh, tôi thấy nó khác lạ với thường ngày, nhìn không quen mắt. Không chỉ vậy, màu sơn xanh đã phá đi vẻ cổ kính vốn có. Hôm nay, tôi thấy màu sơn đã được thay đổi nên rất mừng" - chị Thanh Tâm chia sẻ.

Người dân vui mừng khi màu sơn đã trả về hiện trạng cũ.

Công nhân thi công cho biết dự án này nằm trong tổng thể chỉnh trang đô thị khu trung tâm TP.HCM, bao gồm cả khu vực chợ Bến Thành và ngã sáu Phù Đổng. Dự kiến dự án hoàn thành chậm nhất vào ngày 23 tháng Chạp.