TP.HCM miễn phí vé đi xe buýt, metro số 1 dịp Tết Nguyên đán 05/02/2026 09:54

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phục vụ đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026, đáng chú ý, năm nay người dân sẽ được miễn phí vé đi xe buýt, metro số 1.

Sở Xây dựng vừa có kế hoạch đảm bảo hoạt động vận tải hành khách công cộng trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026. Đáng chú ý, năm nay hành khách đi xe buýt và metro số 1 sẽ được miễn phí vé.

Miễn phí vé cho người dân đi xe buýt, metro số 1

Theo Sở Xây dựng, thời gian cao điểm phục vụ đi lại dịp Tết kéo dài 20 ngày, bắt đầu từ ngày 7-2 (20 tháng Chạp) đến ngày 26-2 (Mùng 10 tháng Giêng).

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng dự báo năm nay nhu cầu sử dụng các loại hình vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP gồm xe buýt, metro số 1, buýt sông và các loại hình khác có xu hướng tăng.

Hành khách đi xe buýt sẽ được miễn phí vé.

Trong dịp này, Trung tâm triển khai chương trình miễn giá vé cho hành khách trên các tuyến xe buýt do Công ty TNHH Vận tải Sinh thái đảm nhận, thời gian thực hiện từ ngày 17-2 đến hết ngày 19-2 và các tuyến xe buýt do Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines đảm nhận, thời gian thực hiện từ ngày 16-2 đến hết ngày 18-2.

Việc miễn phí vé này nhằm khuyến khích người dân tăng cường sử dụng giao thông công cộng, từng bước thay đổi thói quen đi lại, giảm sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, Qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines triển khai miễn giá vé cho hành khách trên toàn bộ các tuyến xe buýt không được hỗ trợ kinh phí do đơn vị đảm nhận khai thác gồm các tuyến 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Cùng với hoạt động xe buýt, metro số 1 cũng triển khai chương trình miễn giá vé cho hành khách sử dụng tàu. Thời gian thực hiện từ ngày 16-2 đến hết 17-2. Thông qua chương trình này, Trung tâm mong muốn tạo điều kiện để người dân thuận tiện tiếp cận, trải nghiệm loại hình vận tải công cộng hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường. Đồng thời góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

9 nhóm cần điều chỉnh, chia làm 3 giai đoạn

Theo Trung tâm, căn cứ vào nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, sẽ có 9 nhóm cần điều chỉnh và chia toàn bộ thời gian phục vụ thành 3 giai đoạn để chủ động điều hành, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách.

Cụ thể, đối với nhóm các tuyến xe buýt kết nối đến Cần Giờ: Dự báo nhu cầu ổn định hơn so với các năm trước. Do đó, các tuyến xe buýt số 20, số 77, số 90, số 75 sẽ giữ nguyên thông số hoạt động.

TP.HCM sẽ điều chỉnh nhiều nhóm phương tiện để phục vụ người dân đi lại.

Nhóm xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến nhu cầu đi lại sẽ tăng cao. Năng lực đáp ứng của hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã cơ bản đáp ứng, do đó, các tuyến xe buýt có lộ trình kết nối sân bay Tân Sơn Nhất phải đảm bảo hoạt động đúng các thông số và biểu đồ chạy xe đã được duyệt.

Đối với nhóm tuyến kết nối các bến xe khách liên tỉnh, dự kiến nhu cầu đi lại sẽ tăng nhẹ. Do đó, các đơn vị vận tải khai thác tuyến cần bảo đảm vận hành đúng các thông số đã được phê duyệt, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu hành khách và giải tỏa nhanh lượng khách tại các bến xe.

Ngoài ra, một nhóm xe buýt sẽ ngưng hoạt động bao gồm tuyến số 50, 52, 166 kết nối các trường học với hơn 2.777 chuyến; các tuyến không trợ giá như số 5, 60-2, 61-3, 60-5 và 171 tạm ngưng hoạt động với tổng số chuyến là 780.

Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại của xe đạp công cộng sẽ tăng cao tại các khu vực trung tâm TP, đặc biệt là khu vực tổ chức bắn pháo hoa và các sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Trung tâm đã yêu cầu đơn vị triển khai tăng cường vận hành, điều phối phương tiện tại các trạm xe đạp công cộng khu vực xung quanh ga Bến Thành và ga Nhà hát TP.

Đối với nhóm buýt sông, Trung tâm cũng đề nghị chủ đầu tư chủ động tăng cường các biện pháp tổ chức, điều hành nhằm bảo đảm năng lực phục vụ khi lượng hành khách tăng đột biến; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ.

3 giai đoạn điều chỉnh, phục vụ hành khách như sau: từ 20 tới 26 tháng Chạp; từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết và từ mùng 6 tới mùng 10 Tết.

Trung tâm sẽ tăng cường phương tiện giải tỏa hành khách tại bến xe khách liên tỉnh. Nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn trong suốt thời gian vận chuyển hành khách, tuân thủ đầy đủ quy định về thời gian làm việc; không vận chuyển các loại hàng cấm, hàng dễ cháy nổ…

Trường hợp lượng xe tăng cường theo kế hoạch vẫn chưa đủ đáp ứng, Trung tâm và các đơn vị vận tải sẽ tiếp tục phối hợp để cân đối, điều động xe buýt trên tuyến để tăng cường, trên cơ sở phải đảm bảo được hoạt động vận chuyển hành khách đi xe buýt.