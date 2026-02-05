Ngang nhiên xây dựng lấn chiếm hành lang Quốc lộ 25 bất chấp lệnh cấm 05/02/2026 09:17

Ngày 4-2, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai, cho biết đã giao cho phòng Kinh tế phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiến hành xác minh, xử lý nghiêm vụ việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 25 qua địa bàn.

“Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời chủ đất lên làm việc nhưng họ ủy quyền cho người đại diện. Quan điểm của chúng tôi là làm việc cẩn trọng, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định. Bước đầu, địa phương vận động hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không chấp hành thì buộc phải cưỡng chế” - ông Tâm nói.

Công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 25 qua địa bàn xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 29-12-2025, UBND xã Ia Hrú đã chỉ đạo tổ công tác kiểm tra, lập biên bản công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại Km 164+150, Quốc lộ 25 đoạn qua thôn Ia Sa, xã Ia Hrú. Địa phương xác định hộ có hành vi lấn chiếm là bà HTP (ngụ xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Tại thời điểm kiểm tra, công trình có 8 trụ xây vuông 20 cm x 20 cm và đang được xây tường gạch xung quanh. Đoàn kiểm tra đề nghị tạm dừng thi công công trình xây dựng vi phạm nhưng nhóm thợ không chấp hành.

Hiện trạng hạng mục vi phạm còn có 12 cây phượng, 16 cây hương, bờ kè giáp Quốc lộ 25 cao từ 0,2 đến 1,2 mét, có hai lối ra vào cổng đã đổ bê tông. Tổng diện tích xây dựng vi phạm khoảng 1.600 m2.

Công trình xây dựng nhiều hạng mục bờ tường, kè và cổng, trồng cây trong phạm vi hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 25.

UBND xã Ia Hrú đã giao Phòng Kinh tế xã phối hợp với Cục đường bộ và Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Gia Lai tiếp tục làm việc với bà HTP nhằm yêu cầu cung cấp hồ sơ có liên quan đến vụ việc, xác định hành vi vi phạm.

Sau khi xác định rõ hành vi vi phạm, phòng sẽ tham mưu UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đề nghị tháo dỡ, khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay công trình trên vẫn đang được chủ đất cho thi công cổng bất chấp yêu cầu ngừng thi công của chính quyền xã. Cổng được xây đồ sộ, cao hơn 5 mét, rộng hơn 10 mét đang trong quá trình hoàn thiện.

Mặc dù chính quyền địa phương yêu cầu dừng thi công nhưng công trình vi phạm vẫn ngang nhiên xây dựng

Thời điểm chính quyền địa phương lập biên bản, cổng của công trình vẫn chưa xây dựng.

Ông Phạm Hữu Viên, Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Hrú, cho biết: "Công trình vi phạm đã rất rõ ràng, chính quyền địa phương sẽ không bao che, hợp thức hóa cho công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tồn tại. Nếu chủ đất không tự nguyện tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế."