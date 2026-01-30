TP.HCM xử nghiêm việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau ra quân 30/01/2026 09:59

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã thông thoáng sau khi cơ quan chức năng ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau thời gian tổng ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn TP, đánh giá bước đầu cho thấy nhiều khu vực đã có chuyển biến tích cực,

Đặc biệt là các điểm nóng như khu vực chợ Bà Chiểu, chợ Nguyễn Tri Phương, tuyến đường Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng Tám, Hải Thượng Lãn Ông… đã được lập lại trật tự, tạo sự thông thoáng cho người dân và phương tiện lưu thông.

Nhiều khu vực đã có chuyển biến tích cực sau khi TP.HCM ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Với thành công trên, TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hộ kinh doanh về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Bên cạnh đó là thiết lập và phát huy hiệu quả cơ chế giám sát của cộng đồng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban An toàn giao thông cấp xã. Đồng thời xác định lực lượng Công an cấp xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong, chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

TP.HCM cũng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm, như: khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát thông minh; xây dựng, vận hành các ứng dụng, kênh tiếp nhận phản ánh của người dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Về giải pháp dài hạn, TP.HCM tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng vỉa hè, lối đi bộ đảm bảo đúng quy chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và buôn bán tại các khu vực được phép. Đồng thời, xây dựng các bãi đỗ xe công cộng nhất là ở các khu vực trung tâm, gần chợ, trường học...

Song song đó là nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Từ đó, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký, sử dụng theo đúng quy định, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh, tiểu thương nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị.

Cuối cùng là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong công tác quản lý trật tự đô thị; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức kinh doanh phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của từng khu vực.

Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an TP, các sở, ngành liên quan, các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.