Đỗ xe máy, đi xe máy trên vỉa hè bị phạt bao nhiêu từ năm 2026? 24/01/2026 18:15

(PLO)-Nghị định 168/2024 quy định mức phạt đỗ xe máy, đi xe máy trên vỉa hè năm 2026 là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Những ngày qua, thông tin về việc lực lượng chức năng TP.HCM xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè thu hút nhiều quan tâm của bạn đọc.

Nhiều trường hợp để xe máy trên vỉa hè, lòng đường bị công an, CSGT xử phạt lỗi "đỗ xe máy không đúng quy định, gây cản trở giao thông".

Lực lượng chức năng xử lý xe máy lấn chiếm vỉa hè tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Bạn đọc thắc mắc mức phạt đỗ xe máy, đi xe máy trên vỉa hè năm 2026 là bao nhiêu?

Căn cứ theo điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định như sau:

Điều 7. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

[...]

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường;

b) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

c) Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông;

d) Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép;

[...]

Theo đó, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đỗ, để xe ở vỉa hè trái phép.

Như vậy, mức phạt đỗ xe máy, đi xe máy trên vỉa hè năm 2026 là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.