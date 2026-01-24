CSGT Bình Triệu xử phạt nhiều xe khách vi phạm hợp đồng vận tải 24/01/2026 11:04

Tại chốt kiểm tra trên Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM liên tục phát hiện nhiều xe khách vi phạm. Lúc 16 giờ 30, lực lượng chức năng dừng xe khách của nhà xe NP do tài xế NĐTS điều khiển. Dù chở 5 hành khách nhưng tài xế không xuất trình được hợp đồng vận tải theo quy định.

Cùng thời điểm, Đội CSGT Bình Triệu, phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe ĐL do tài xế PTT điều khiển có hành vi thu tiền từng người dù là xe chạy hợp đồng. Tài xế T cho biết chỉ thực hiện theo sự phân công của nhà xe và hứa sẽ rút kinh nghiệm.