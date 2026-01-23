Thời điểm lý tưởng để sở hữu 'xe chủ tịch' cận Tết Nguyên đán 2026 23/01/2026 13:53

(PLO)-Nhiều doanh nhân cho rằng, giai đoạn trước Tết Nguyên đán 2026 là thời điểm vàng để chớp cơ hội sở hữu mẫu xe điện full-size của VinFast với chi phí tốt nhất.

Kết hợp giữa trải nghiệm cao cấp và bài toán chi phí tối ưu, VinFast VF 9 đang cho thấy lợi thế khác biệt so với các mẫu SUV cùng phân khúc. Nhiều doanh nhân cho rằng, giai đoạn trước Tết Nguyên đán 2026 là thời điểm vàng để chớp cơ hội sở hữu mẫu xe điện full-size của VinFast với chi phí tốt nhất.

Trải nghiệm đậm chất “thương gia” trên VF 9

Kể từ nửa cuối năm 2023, VinFast VF 9 đã trở thành phương tiện chính của gia đình anh Lê Hoàng Quân (TP.HCM) - doanh nhân trong lĩnh vực giải trí - đặc biệt trong những chuyến đi dài ngày.

Bố mẹ tôi rất hài lòng với hàng ghế thứ hai, bởi xe được trang bị nhiều tiện nghi phong cách thương gia như ghế chỉnh điện 8 hướng, chức năng massage, làm mát và sưởi ấm. Lê Hoàng Quân, Doanh nhân tại TP.HCM

Tiện nghi hiện đại phù hợp với gia đình là một trong những điểm hấp dẫn nhất đối với anh Quân, bên cạnh thiết kế cá tính, có độ nhận diện cao khi di chuyển trên đường.

Ngoài ra, sức mạnh ấn tượng từ động cơ điện 402 mã lực cũng đem tới trải nghiệm vận hành thú vị. “Kiểu tăng tốc tức thì của VF 9 không sốc mà có độ mượt, khiến người ngồi sau không bị cảm giác khó chịu”, anh Quân bổ sung thêm.

Giới doanh nhân đánh giá VinFast VF 9 là mẫu xe đáng sở hữu. Ảnh: ĐH

Đây cũng là quan điểm được nhiều chuyên gia đánh giá xe chia sẻ. Với chuyên gia Trịnh Lê Hùng, VinFast VF 9 là “mảnh ghép” lý tưởng cho bộ sưu tập xe nhờ những giá trị nổi bật cả về phần cứng lẫn phần mềm: hệ thống điều hòa tích hợp lọc không khí mang lại trải nghiệm dễ chịu và cao cấp khi ngồi trong cabin, trợ lý ảo nhận lệnh qua giọng nói đem tới cảm giác đậm chất “ông chủ”, đồng thời đảm bảo người lái có thể tập trung tuyệt đối khi lái xe.

Reviewer Nguyễn Thanh Hải (Lenxecam) cũng đã từng trải nghiệm nhiều mẫu SUV hạng sang nhưng vẫn ấn tượng trước không gian tiện nghi của VF 9. “Nội thất của VF 9 rộng rãi, ghế ngồi êm ái và nhất là tính năng massage đậm chất xe sang. Từ trong ra ngoài VF 9 đều cho cảm giác sang trọng, đúng chuẩn hình ảnh một chiếc xe dành cho doanh nhân”, anh Hải nhận xét.

Thời điểm lý tưởng để sở hữu “xe chủ tịch” cận Tết

Dù sở hữu những giá trị đậm chất thương gia nhưng VinFast VF 9 lại có mức giá niêm yết chỉ từ 1,5 tỉ đồng - dễ tiếp cận hơn hẳn so với các dòng SUV xăng có trang bị tương đương. Đặc biệt, hãng xe Việt đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi, từ đó đem tới mức giá cuối hấp dẫn chưa từng có cho VF 9.

VinFast VF 9 lại có mức giá niêm yết chỉ từ 1,5 tỉ đồng. Ảnh: ĐH

Theo đó, VF 9 được hỗ trợ trực tiếp 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, tương đương 150-170 triệu đồng. Nếu đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM, người dùng được tặng thêm 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub. Cộng dồn các ưu đãi, người dùng có thể tiết kiệm lên tới 240 triệu đồng khi mua VF 9, chưa kể số tiền lệ phí trước bạ đang được miễn 100% nhờ chính sách của Chính phủ. Nếu chọn trả góp, chủ xe được bảo lãnh để mua xe chỉ từ 0 đồng trả trước.

Giống như nhiều mẫu xe điện VinFast khác, VF 9 còn giúp người dùng tối ưu chi phí sử dụng. Trong đó, chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green cho các chủ xe VinFast đến hết tháng 6-2027 loại bỏ gần như hoàn toàn mối bận tâm về chi phí nuôi xe.

Tiếp đến, kết cấu động cơ điện không yêu cầu thay dầu/nhớt và kiểm tra định kỳ nhiều. Đây là ưu điểm đã được nhiều người dùng kiểm chứng. “VF 9 cứ 12.000 km mới phải bảo dưỡng một lần, mỗi lần chỉ mất tiền công, thay lọc gió, chi phí khoảng 500.000 đồng”, anh Thịnh Văn Hạnh, một chủ xe VF 9 tại TP.HCM nhận định. Trong khi đó, với một mẫu xe xăng, dầu trong tầm giá 1,5 tỷ đồng, người dùng mỗi lần bảo dưỡng thường phải tốn khá nhiều chi phí, lên đến vài triệu đồng.

Cộng đồng chủ xe VF 9 sắp tới sẽ còn nhàn và tiết kiệm chi phí hơn khi VinFast vừa chính thức nâng mức bảo dưỡng định kỳ đối với ô tô lên 15.000 km hoặc 1 năm. Việc xác định mốc trên dựa trên nghiên cứu toàn diện và kiểm thử nghiêm ngặt trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, đảm bảo không ảnh hưởng đến độ bền và an toàn của xe.

Nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm cao cấp, chi phí sở hữu và vận hành hợp lý cùng các ưu đãi mạnh dịp cận Tết, VinFast VF 9 cho thấy lợi thế rõ rệt về bài toán sử dụng dài hạn so với các dòng xe xăng, dầu cùng phân khúc. Mẫu SUV điện cỡ lớn này không chỉ đáp ứng các yêu cầu về hình ảnh, tiện nghi và cảm giác lái, mà còn là “khoản đầu tư” thực dụng và bền vững dành cho giới doanh nhân.