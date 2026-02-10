Pin xe điện mới có thể bền hơn cả vòng đời xe hơi 10/02/2026 18:40

(PLO)- Hãng CATL cho biết pin xe điện mới của họ có thể chịu được nhiều năm sạc nhanh ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt mà không bị suy giảm chất lượng đáng kể.

Xe điện mới ra mắt thường đi kèm chế độ bảo hành pin dài hạn. Tuy nhiên, người mua xe cũ lại không được hưởng sự đảm bảo tương tự.

Xe điện mới ra mắt thường đi kèm chế độ bảo hành pin dài hạn. Ảnh: CATL.

Việc xe điện phải liên tục sạc nhanh trong giai đoạn đầu là một mối lo ngại lớn đối với người dùng. Theo nhà cung cấp pin Trung Quốc CATL, rào cản này có thể sớm được loại bỏ.

CATL tuyên bố bộ pin lithium-ion 5C mới nhất có thể giữ lại 80% dung lượng ban đầu sau 3.000 chu kỳ sạc đầy. Kết quả này đạt được khi kết nối với bộ sạc nhanh trong điều kiện lý tưởng 20 độ C. Tính toán sơ bộ cho thấy con số đó tương đương khoảng 1,1 triệu dặm (1,8 triệu km). Đây là quãng đường phù hợp cho tài xế taxi hơn là nhu cầu đưa đón thông thường.

Ngay cả khi nhiệt độ tăng cao, các thông số vẫn rất ấn tượng. CATL cho biết ở nhiệt độ 60 độ C, pin vẫn giữ được 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ sạc. Điều đó tương đương với khoảng 520.000 dặm (840.000 km), vẫn nhiều hơn quãng đường mà đa số xe hơi từng đi được.

Sạc đầy trong 12 phút

Nhãn 5C đề cập đến tốc độ sạc tính bằng lần sạc mỗi giờ. Về mặt lý thuyết, pin này có thể được sạc đầy từ trạng thái cạn kiệt trong khoảng 12 phút. Việc sạc siêu nhanh thường làm giảm tuổi thọ pin, nhưng CATL cho biết công nghệ hóa học thông minh giúp kiểm soát sự xuống cấp hiệu quả.

Bí quyết thành công bao gồm lớp phủ cực âm đồng nhất giúp giảm thiểu hư hại cấu trúc. Một chất phụ gia đặc biệt trong chất điện phân giúp sửa chữa các vết nứt nhỏ và lớp màng ngăn phản ứng với nhiệt độ giúp làm chậm sự di chuyển của ion khi nhiệt độ quá cao. Hệ thống quản lý pin cũng có thể làm mát các điểm nóng cụ thể bên trong bộ pin.

Xóa bỏ nỗi lo về sạc nhanh

Công nghệ này nhằm biến việc sạc nhanh trở thành thói quen thường ngày thay vì điều mà người dùng phải tránh. Điều đó có thể tạo ra sự thay đổi lớn đối với các tài xế taxi, dịch vụ gọi xe và đội xe giao hàng, nơi thời gian dừng xe là tiền bạc.

Hiện tại, các thông số này vẫn đang dừng lại ở mức lý thuyết. CATL chưa công bố thời điểm sản xuất hàng loạt hoặc những mẫu xe đầu tiên được trang bị loại pin này. Kết quả thực tế thường không ấn tượng như số liệu trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần một nửa số tuyên bố này là đúng, ý tưởng pin xe điện bền hơn cả chiếc xe chứa nó sẽ sớm trở thành hiện thực.