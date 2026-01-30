Volkswagen triệu hồi xe điện do lỗi pin và nguy cơ cháy 30/01/2026 14:42

(PLO)- Volkswagen vừa phát đi cảnh báo hàng trăm chủ xe điện nên đỗ xe bên ngoài ngay lập tức sau khi sạc đầy.

Volkswagen cần thay thế ắc quy cho 670 chiếc ID.4 sau khi ghi nhận năm vụ cháy riêng biệt.

Volkswagen triệu hồi xe điện ID.4 do lỗi pin và nguy cơ cháy. Ảnh: Volkswagen.



Các đợt triệu hồi đối với Volkswagen ID.4 ngày càng nhiều. Đợt triệu hồi mới nhất là vấn đề an toàn nghiêm trọng ảnh hưởng đến 670 chiếc crossover này. Lỗi liên quan đến các xe đời 2023 và 2024 có các điện cực bị lệch vị trí, có thể dẫn đến cháy ắc quy.

Theo Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ, Volkswagen lần đầu nhận thấy vấn đề khi một chiếc ID.4 bốc cháy lúc sử dụng bộ sạc nhanh DC vào tháng 1-2024. Điều này dẫn đến một cuộc điều tra sau khi vụ cháy thứ hai ở một chiếc xe đang đỗ được báo cáo vào tháng 7.

Vụ cháy thứ ba xảy ra vào tháng 10-2024 và vụ cháy thứ tư xảy ra vào tháng 12 khi xe đang vận hành. Do bản chất khác nhau của các sự kiện, Volkswagen và các nhà cung cấp gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân gốc rễ. Tuy nhiên, công ty đã tìm ra nguồn gốc của các vụ cháy là do pin và phát hiện các điện cực bị dịch chuyển.

Vụ cháy thứ năm được báo cáo vào tháng 8-2025 khi xe sử dụng bộ sạc nhanh DC. Phân tích cho thấy các điện cực bị dịch chuyển và điều này đã được xác nhận trong các trường hợp trước đó thông qua hình ảnh CT. Điều này dẫn đến việc thu hồi sản phẩm vào tháng 12-2025. Lệnh thu hồi được sửa đổi chưa đầy hai tuần sau đó khi phát hiện thêm các bộ pin lỗi khác.

SK Battery America cũng phát hiện một lỗi sản xuất thứ hai có thể dẫn đến hiện tượng điện cực bị xê dịch. Dù chưa nhận được báo cáo thực tế về lỗi cụ thể này, các bên vẫn quyết định tiến hành một đợt thu hồi sản phẩm mới.

Volkswagen tin rằng 100% số xe bị triệu hồi đều bị ảnh hưởng. Hãng cảnh báo chủ sở hữu nên đỗ xe ngoài trời ngay sau khi sạc. Người dùng không để xe sạc trong nhà qua đêm cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất.

Ngoài ra, các tài xế được khuyến cáo không nên sử dụng bộ sạc nhanh DC và nên giới hạn mức sạc pin tối đa 80%. Để giải quyết vấn đề, Volkswagen sẽ thay thế các mô-đun pin cao áp.

Bên cạnh đó, một đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến các mẫu Volkswagen ID.4 sản xuất từ năm 2023 đến 2025 cũng đang được thực hiện. Đợt này ảnh hưởng đến 43.881 xe do nguy cơ pin bị quá nhiệt.

Vấn đề này nhằm giải quyết các sự cố nằm ngoài phạm vi thu hồi do lỗi điện cực bị lệch. Nhà sản xuất cảnh báo trong những trường hợp hiếm hoi, pin có thể bị lan truyền nhiệt dẫn đến cháy xe.

Kết quả phân tích hiện tại cho thấy một số sai lệch tại nhà cung cấp mô-đun pin có thể dẫn đến hiện tượng tự xả pin. Nếu gặp lỗi này, xe có thể bị giảm phạm vi hoạt động hoặc giảm hiệu suất.

Các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra tình trạng pin và cài đặt phần mềm phát hiện tự xả pin được cập nhật. Công ty có thể thay thế một số pin dựa trên kết quả kiểm tra. Ước tính khoảng 1% số xe bị triệu hồi (tương đương 439 chiếc) mắc phải lỗi này.