Xe Trung Quốc đe dọa thị phần Toyota và Volkswagen toàn cầu 12/01/2026 20:17

(PLO)- Các thương hiệu xe Trung Quốc đang mở rộng sản lượng toàn cầu, làm giảm thị phần của Toyota và Volkswagen trong khi Tesla ngày càng chiếm lĩnh thị trường.

Các nhà phân tích cho rằng cục diện ngành xe thế giới đã được định hình lại và xe Trung Quốc có thể chiếm 1/3 thị trường toàn cầu.

Xe Trung Quốc đe dọa thị phần Toyota và Volkswagen toàn cầu. Ảnh: Carscoops.

Theo dự báo, thị phần của Volkswagen (VW) và Toyota có thể giảm mạnh ở các phân khúc trọng điểm. Các nhà phân tích dự đoán thị phần của Tesla sẽ tăng từ 2% lên 8% trên toàn cầu.

Chỉ trong vài năm tới, các nhà sản xuất xe Trung Quốc có thể làm nhiều hơn là việc gây xáo trộn ngành ô tô. Khi mở rộng ra nước ngoài và phát huy thế mạnh điện khí hóa, họ đang định hình lại vĩnh viễn bản đồ ngành xe toàn cầu. Nếu duy trì tốc độ này, họ có thể kiểm soát 1/3 thị trường thế giới trong vòng năm năm tới.

Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư UBS (Thụy Sĩ) chỉ ra rằng thị trường nước ngoài ngày càng quan trọng với Trung Quốc. Hiện nay, thị trường ngoại chiếm khoảng 20% doanh thu và lên đến 50% lợi nhuận của ngành ô tô nước này.

Tác động toàn cầu của sự mở rộng

UBS cho biết dự báo của họ vẫn không đổi so với hai năm trước. Dù các hãng xe Trung Quốc tăng sản lượng tại châu Âu, nhiều hãng ô tô truyền thống lại bắt đầu rút lui khỏi mảng xe điện. Nguyên nhân do lợi nhuận không chắc chắn và nhu cầu sụt giảm.

Ông Paul Gong, nhà phân tích tại UBS, cho biết: “Nguyên nhân chính là do tốc độ áp dụng xe điện ở châu Âu chậm lại, cùng với thuế quan và chính sách bảo hộ đối với xe điện Trung Quốc”. Theo ông, tiến độ năm 2024 chậm hơn dự kiến nhưng những dấu hiệu gần đây cho thấy sự bắt kịp nhất định.

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin những chiến lược dài hạn về xe điện và chuỗi cung ứng mạnh mẽ đang mang lại hiệu quả cho Trung Quốc. Những động thái này giúp họ có lợi thế về chi phí, dễ dàng mở rộng quy mô và phản ứng nhanh với thị trường.

Ông Frank Diana, đối tác quản lý tại Tata Consultancy Services, nhận định lợi thế của Trung Quốc nằm ở cả quy mô và tốc độ. "Việc học hỏi mạnh mẽ giúp họ chiếm vị trí thống lĩnh và thị phần lớn. Tuy nhiên, họ không đơn độc khi các đối thủ khác cũng đang trỗi dậy", ông Diana nói.

UBS dự báo sự trỗi dậy của các thương hiệu xe Trung Quốc sẽ làm suy yếu vị thế của các "ông lớn". Hiện tại, Volkswagen và Toyota nắm giữ 81% thị phần trong các phân khúc chính. Đến năm 2030, con số này có thể giảm xuống còn 58%.

Để mở rộng quốc tế, các thương hiệu Trung Quốc đang chuyển hướng sản xuất bản địa hóa. Tại Thái Lan, các hãng như SAIC Motor, Great Wall, BYD, GAC, Changan Automobile và Chery đã vận hành nhà máy lắp ráp. Great Wall và BYD cũng thiết lập cơ sở sản xuất tại Brazil. Trong khi đó, BYD đang phát triển nhà máy quy mô lớn tại Hungary để đánh vào châu Âu.

Ấn Độ hướng tới vai trò lớn hơn

Ấn Độ cũng đang định vị mình cho sự tăng trưởng vào năm 2030. Các nhà sản xuất nội địa như Tata và Mahindra đang tăng thị phần trong nước và hướng ra quốc tế.

Tuy nhiên, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Maruti Suzuki và MG Motor (thuộc sở hữu của Trung Quốc). BYD cũng đã hiện diện, trong khi Chery và Great Wall đều có kế hoạch gia nhập thị trường này.

Các nhà phân tích cho rằng những khoản đầu tư ban đầu đã mang lại cho Trung Quốc lợi thế bền vững. Khả năng học hỏi nhanh và quản lý chi phí hiệu quả giúp các công ty Trung Quốc luôn dẫn đầu.

Ít người chơi hơn nhưng rủi ro cao hơn trong giai đoạn tiếp theo của xe điện

Nhà phân tích Ramakrishnan cho biết: “Chuỗi cung ứng xe điện bị chi phối bởi các công ty Trung Quốc”. Ngay cả chuỗi cung ứng của Ấn Độ, bao gồm linh kiện điện tử, cũng được nhập khẩu từ nước này.

Theo ông Diana, thị trường đang hướng tới sự hợp nhất. Vị thế dẫn đầu giúp Trung Quốc có lợi thế khi lĩnh vực xe điện trưởng thành. Cuối cùng, thị trường sẽ chỉ còn khoảng 10 đến 15 nhà điều phối nền tảng bao gồm các nhà sản xuất thiết bị gốc và các công ty công nghệ lớn.