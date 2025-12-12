Vì sao Toyota và các hãng xe lớn lo ngại ô tô Trung Quốc? 12/12/2025 15:22

(PLO)-Các nhà sản xuất ô tô lớn tại Mỹ đang lo ngại sự phát triển mạnh của xe Trung Quốc.

Liên minh đổi mới ô tô (Alliance Automotive Innovation) gồm General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis và các nhà sản xuất ô tô lớn khác, đã lên tiếng với chính quyền cần hành động ngừng cho hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ.

Nhóm này viết trong một tuyên bố chuẩn bị cho phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ về xe Trung Quốc: "Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu đối với ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ".

Theo giới phân tích, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu lớn trên thế giới với hơn 6 triệu xe đã được bán khắp thế giới vào năm ngoái. Chiến lược giá thấp của xe Trung Quốc đã khiến nhiều hãng xe tên tuổi phải lo ngại vì không thể cạnh tranh.

Do đó, việc hãng xe Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Mỹ để tận dụng lợi thế tránh bị đánh thuế càng gây sức ép lên các hãng xe khác.