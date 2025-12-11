Chiếc ô tô có khả năng thay xe máy, đang khiến người tiêu dùng Việt phải nhanh tay sở hữu 11/12/2025 09:39

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty VinFast cho biết, trong tháng 11-2025, VinFast đã bàn giao 23.186 ô tô, tiếp tục phá kỷ lục về số lượng xe bán ra, đồng thời khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường với tổng lũy kế lên đến 147.450 xe tính từ đầu năm.

Đóng góp chủ lực cho doanh số kỷ lục tháng 11-2025 là dòng Green với 9.642 chiếc Limo Green được bàn giao cho khách hàng. Đây là kỷ lục doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay mà một mẫu xe có thể đạt được. Với sự tối ưu về chi phí và hiệu năng, Limo Green đã trở thành mẫu xe MPV 7 chỗ được ưa chuộng nhất trên thị trường, chỉ sau 4 tháng bán ra đã đạt tổng lũy kế là 16.146 xe.

VF 3 hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường.

Bên cạnh Limo Green, các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật trong top xe bán chạy nhất của từng phân khúc trong tháng, với doanh số lần lượt là 4.655 xe VF 3, 3.072 xe VF 5, 2.801 xe VF 6 và 1.225 xe VF 7.

Tính tổng từ đầu năm đến nay, VF 3 tiếp tục giữ vững vị thế mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 40.660 xe. Xếp ngay phía sau là VF 5 với 38.478 xe.

Xếp tiếp theo trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6, mẫu xe dẫn đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 19.750 xe bán ra từ đầu năm.

VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam 147.450 xe ô tô điện các loại từ đầu năm, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trên toàn cầu so với năm 2024.

Các mẫu VF 7, VF 8, VF 9 cũng nằm trong top những xe bán chạy nhất các phân khúc C-SUV, D-SUV và E-SUV, với doanh số lũy kế tương ứng lần lượt là 8.292, 3.172 và 1.755 xe bán ra kể từ đầu năm.

Dự kiến, trong tháng 12-2025, VinFast sẽ bàn giao đến tay khách hàng thêm hai dòng sản phẩm đang được mong chờ gồm mẫu xe chở hàng EC Van và mẫu xe mini 4 chỗ ngồi Minio Green.